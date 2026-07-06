У Польщі триває політична дискусія навколо інформації про можливе постачання Україні ракет до систем Patriot. Після повідомлень про те, що такі поставки могли здійснюватися без широкого інформування парламенту, Міністерство оборони заявило про готовність оприлюднити повну інформацію щодо військової допомоги, наданої Києву з 2022 року. Водночас в оточенні президента Кароля Навроцького виступили проти такого кроку.

Фото: з відкритих джерел

Речник польського президента Рафал Лескевич в ефірі Polsat News заявив, що розсекречення подібних відомостей суперечить інтересам безпеки країни. На його думку, інформація про військові поставки має залишатися конфіденційною, а її оприлюднення є недоречним.

"Це секретна інформація, яка не повинна ставати надбанням громадськості. Такі дії лише відволікають увагу від інших проблем", – зазначив Лескевич.

У президентській адміністрації також звинуватили уряд прем'єр-міністра Дональда Туска та главу Міноборони Владислава Косіняка-Камиша у спробі використати тему допомоги Україні для політичних цілей. За словами речника, влада могла навмисно підняти питання військових поставок, аби переключити суспільну увагу з інших резонансних подій та скандалів.

Лескевич назвав ініціативу Міноборони щодо розсекречення інформації "безвідповідальною". Водночас він звернув увагу, що українська сторона раніше вже публічно висловлювала вдячність Польщі за передачу ракет до комплексів Patriot, що, на його думку, частково підтверджує факт таких поставок.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський оборонний концерн "Калашников" повідомив про виконання чергового етапу державного оборонного замовлення, заявивши про відвантаження великої партії зенітних керованих ракет 9М333. Точну кількість боєприпасів у компанії не розкривають, однак зазначають, що вся партія передана "державному замовнику".