Дональду Туску не понравилось заявление Анджея Дуды о том, что Варшава не исключает размещения американского ядерного оружия на территории Польши. По этому поводу премьер отметил, что с нетерпением ждет встречи с президентом, чтобы обсудить этот вопрос.

Дональд Туск

Туск заявил, что ему хотелось понять намерения Дуды, когда он делал подобные заявления.

При этом польский премьер подчеркнул, что он однозначно поддерживает меры, направленные на укрепление безопасности страны. Однако, добавил Туск, он все же считает необходимым, чтобы подобные инициативы сначала были хорошо подготовлены.

"Чтобы мы все были убеждены, что мы этого хотим",

— сказал Туск и добавил, что идея о размещение американского ядерного оружия серьезная.

Именно поэтому, добавил премьер, ему хотелось бы узнать все обстоятельства, которые заставили Дуду сделать такое заявление.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда не исключил возможность размещения американского ядерного оружия на территории страны. По его словам, это происходило бы в рамках защиты НАТО.

На эту инициативу истерически отреагировали в Кремле. В частности, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ якобы точно отреагирует на такие инициативы. При этом он добавил, что Россия предпримет все необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность своей страны.

В свою очередь спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила , что все базы, где будет размещено американское ядерное оружие, станут для РФ "легитимными целями". Также она добавила, что подобные действия приведут к прямому столкновению России с НАТО.