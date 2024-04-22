logo

BTC/USD

67073.38

ETH/USD

3222.70

LTC/USD

86.04

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша У Польши нет единства по поводу ядерного оружия. О чем заявил Туск
commentss НОВОСТИ Все новости

У Польши нет единства по поводу ядерного оружия. О чем заявил Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на заявление президента Анджея Дуды о размещении американского ядерного оружия на территории страны, отмечает РАР. Туск отметил, что такие инициативы нужно хорошо обдумывать

22 апреля 2024, 20:03
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Дональду Туску не понравилось заявление Анджея Дуды о том, что Варшава не исключает размещения американского ядерного оружия на территории Польши. По этому поводу премьер отметил, что с нетерпением ждет встречи с президентом, чтобы обсудить этот вопрос.

У Польши нет единства по поводу ядерного оружия. О чем заявил Туск

Дональд Туск

Туск заявил, что ему хотелось понять намерения Дуды, когда он делал подобные заявления.

При этом польский премьер подчеркнул, что он однозначно поддерживает меры, направленные на укрепление безопасности страны. Однако, добавил Туск, он все же считает необходимым, чтобы подобные инициативы сначала были хорошо подготовлены.

"Чтобы мы все были убеждены, что мы этого хотим",
— сказал Туск и добавил, что идея о размещение американского ядерного оружия серьезная.

Именно поэтому, добавил премьер, ему хотелось бы узнать все обстоятельства, которые заставили Дуду сделать такое заявление.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Польши Анджей Дуда не исключил возможность размещения американского ядерного оружия на территории страны. По его словам, это происходило бы в рамках защиты НАТО.

На эту инициативу истерически отреагировали в Кремле. В частности, спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ якобы точно отреагирует на такие инициативы. При этом он добавил, что Россия предпримет все необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность своей страны.

В свою очередь спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила , что все базы, где будет размещено американское ядерное оружие, станут для РФ "легитимными целями". Также она добавила, что подобные действия приведут к прямому столкновению России с НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/deklaracja-prezydenta-o-broni-nuklearnej-premier-zabiera-glos
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости