Угроза нарастает: в Польше заявили о выдвижении вагнеровцев к границе со странами Балтии

Боевики группы "ЧВК Вагнер" перемещаются в сторону Сувалкского коридора, который соединяет Беларусь с государствами Балтии, а также отделяет территорию Калининградской области и Беларуси. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "RMF FM".

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

Моравецкий заявил, что Польша в течение последних двух лет сталкивается с постоянными атаками на своей границе. Только в этом году, добавил он, произошло 16 000 попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которых заманивают диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко, чтобы "протолкнуть их в Польшу".

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"Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Беларуси", – отметил Матеуш Моравецкий.

По его словам, в дальнейшем можно ожидать гибридной атаки на польскую территорию.

В Польше предполагают, что "вагнеровцев", скорее всего, оденут в форму белорусских пограничников и будут помогать нелегальным иммигрантам попадать на польскую территорию, дестабилизировать Польшу. Есить также вероятность, что боевики будут пытаться проникнуть на территорию Польши, выдавая себя за нелегальных иммигрантов, а это создает дополнительные риски т угрозы.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, заявляя, что "ЧВК Вагнер" якобы представляет угрозу для Польши. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), по мнению которых, вагнеровская возня в Беларуси и заявления Путина с Лукашенко вокруг этого – именно ИПСО, а наемники не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока не будут перевооружены механизированной техникой. Согласны ли с данными утверждениями? К чему может привести игра вагнеровцами на белорусской территории, зачем Кремль пытается "качать" Польшу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



