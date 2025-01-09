Украина будет без ЕС и НАТО: кандидат в президенты Польши поставил ультиматум

Глава Института национальной памяти Польши и кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что Украина не будет членом НАТО и Европейского Союза, пока не примет позицию поляков относительно Волынской трагедии. Навроцкий подчеркнул, что для него интересы поляков важнее вопроса Украины.

Кароль Навроцкий. Фото: Mikołaj Bujak (IPN)

Кароль Навроцкий в интервью Polsat News озвучил свою позицию по поводу будущего членства Украины в НАТО и ЕС.

"Сегодня я не вижу Украины ни в одной структуре – ни в Евросоюзе, ни в НАТО – пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не в состоянии ответить за очень жестокое преступление ценой 120 000 человек, не может быть частью международных альянсов своих соседей", — сказал Навроцкий.

Навроцкий также назвал соглашение об эксгумации между главами МИД обеих стран Радославом Сикорским и Андреем Сибигой как "ненужным шагом главы польской дипломатии". По его словам, этот вопрос был "введен во внутреннюю кампанию", когда Сикорский пытался выдвинуться на президентские выборы.

"Мы в Институте национальной памяти уже пережили несколько потенциальных прорывов в этом вопросе, поэтому для меня энтузиазм главы польской дипломатии был преждевременным", – сказал Навроцкий и добавил, что польский вопрос для него более важен.

В итоге Навроцкий заявил, что в случае победы на выборах президента Польши, он "четко скажет украинской стороне", что ожидает партнерское отношение и возможность "похоронить наших женщин и детей".

Выборы президента в Польше пройдут в мае 2025 года.

Волынская трагедия, которую в Польше называют "Волынской резней", по данным украинских историков, это обоюдные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, которые были осуществлены УПА, стихийными полукриминальными формированиями и польской Армией Краевой, а также советских партизан и украинского и польского населения в 1943 году. В Польше считают трагические события "геноцидом" со стороны Украины и указывают якобы более чем на 100 тыс. убитых поляков. Эти цифры не раз критиковались украинской стороной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых результатах опросов по поводу выборов президента в Польше.

Также "Комментарии" писали, что Кароль Навроцкий сделал скандальное заявление по поводу украинских территорий.