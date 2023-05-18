Украина и Польша могут заключить новый договор: подробности

Польша до конца 2023 года надеется подписать новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Укринформ".

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: из открытых источников

Спикер МИД Польши отметил, что Варшава стремится заключить договор, который "превратит наши отношения в действительно стратегические, углубит наше партнерство не только на уровне государств, но и обществ, и откроет двери для развития обеих экономик".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

“Мы намерены подписать обновленный основной договор, как только обе стороны завершат работу над его содержанием. Мы стремимся, чтобы это произошло еще в этом году”, — отметил представитель МИД Польши.

Стоит напомнить, Анджей Дуда заявил, что Польша готова к тому, чтобы систематически предоставлять Украине самолеты МиГ-29. При этом Киев не может рассчитывать на то, чтобы получить от Варшавы новейший истребители F-16.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в череде "миротворцев", якобы желающих остановить российско-украинскую войну – прибавление. Вслед за Китаем с его "мирным планом" и спецпредставителем, который на этой неделе начинает визиты в Украину, РФ и ЕС, вслед за неудачными потугами Европы и странными инициативами Бразилии – в дело решила вступить Африка. О чём говорит этот "парад" примирителей? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



