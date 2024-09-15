Украина нацелилась на около 300 тысяч украинцев мобилизационного возраста, проживающих в Польше

В настоящее время в Польше проживает около 300 тысяч украинцев мобилизационного возраста. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая на ХХ встрече Ялтинской Европейской стратегии (YES).

Андрей Сибига (фото из открытых источников)

Сибига отметил, что нужно задавать вопросы перед Европейским Союзом по разработке программ, которые будут способствовать возвращению украинцев домой. Он подчеркнул, что для этого необходимо создать соответствующие условия, в частности, в сфере безопасности, медицинских услуг и восстановления жилья, чтобы это стало частью повестки дня.

Со своей стороны польский министр Радослав Сикорский считает, что нынешняя политика ряда европейских столиц вредит обороноспособности Украины, поскольку предусматривает экономическую помощь для мужчин мобилизационного возраста. Он предложил упразднить эти выплаты, и украинский министр поддержал эту инициативу.

Сибига также сообщил о тесном диалоге с Польшей о создании военного подразделения из украинских добровольцев, проживающих за границей. Это, по его словам, будет способствовать усилению обороноспособности Украины. Всего за границей, по его оценкам, проживает около миллиона украинцев мобилизационного возраста.

"Мы с Польшей сейчас в тесном диалоге, в том числе, чтобы начать очень важный проект подготовки военного подразделения, который будет формироваться из украинских добровольцев, граждан Украины, проживающих за границей. Мне кажется, что этот проект будет чрезвычайно важным с точки зрения усиления нашей обороноспособности. По нашим оценкам, в Польше сегодня проживает около 300 тысяч граждан в мобилизационном возрасте — в общей сложности за рубежом.



Министр добавил, что такая инициатива подчеркивает справедливость, поскольку у всех граждан Украины одинаковая обязанность защищать Родину, независимо от места их пребывания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава МИД Польши призвал лишить украинских мужчин соцвыплат в странах ЕС