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Украина окончательно останется без важной помощи Польше: в Варшаве ошеломили оправданием

Варшава готова поддержать призывы к странам, имеющим ракеты для систем Patriot, передать часть этих боеприпасов Украине

20 октября 2026, 15:35
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Клименко Елена

У Польши нет запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, которые могла бы передать Украине. В то же время, Варшава готова поддерживать призывы к другим государствам, имеющим такие боеприпасы, поделиться ими с Киевом. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью агентству PAP.

Украина окончательно останется без важной помощи Польше: в Варшаве ошеломили оправданием

Фото: из открытых источников

Комментируя возможности европейских стран помочь Украине на фоне дефицита ракет для Patriot, польский министр признал, что проблема с обеспечением перехвата стала еще острее после атак на Иран. По его словам, Россия производит больше ракет, чем у партнеров средств для их уничтожения.

"Это настоящая проблема", — подчеркнул Сикорский, объясняя сложности с обеспечением противовоздушной обороны.

Он отметил, что среди членов НАТО есть государства, которые еще могут передать Украине ракеты для Patriot. Однако Польша в такие страны не относится из-за отсутствия соответствующих запасов.  

По словам главы польского МИДа, Варшава продолжает поддерживать Киев в пределах собственных возможностей. В вопросе поставки ракет польская сторона может приобщаться к дипломатическим призывам, чтобы страны, имеющие необходимые боеприпасы, предоставили часть своих запасов Украине.

Портал "Комментарии" уже писал , что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что разрушение украинской энергетической инфраструктуры и значительные потери российских военных свидетельствуют о необходимости завершения войны. Он обратил внимание на последствия постоянных российских атак по энергетическим объектам Украины и высокую цену, которую российская армия платит за продвижение на фронте. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на DRM News.



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