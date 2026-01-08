Уровень поддержки украинцев в Польше резко снизился. Аналитики называют последние результаты опросов худшими с 2014 года, что свидетельствует об изменениях в отношении войны в Украине и бежавших от конфликта беженцев. Такую тенденцию зафиксировали исследования, обнародованные Центром исследования общественного мнения (CBOS), опубликованным изданием In Poland.

Фото: из открытых источников

По результатам декабрьского опроса под названием "Поляки о войне в Украине и помощи беженцам", Польша фактически разделилась на два лагеря по приему украинских беженцев. Только 48% опрошенных готовы поддержать предоставление убежища спасающимся от войны украинцам, тогда как 46% — против. Это оказывается на 1% больше, чем в сентябре 2025г. Еще 6% респондентов затруднились определить свою позицию.

Одним из главных признаков смены настроений является радикализация взглядов: доля людей, категорически выступающих против приема беженцев (19%), значительно превышает количество поддерживающих их (13%). Аналитики CBOS отмечают, что эти показатели являются самыми плохими с момента проведения подобных исследований, которые начались еще после аннексии Крыма в 2014 году.

Больше разницы в отношении украинских беженцев отмечается в контексте изменений, которые произошли после начала полномасштабного вторжения России. С начала 2022 года, когда поддержка достигала рекордных 94%, к середине 2023 года энтузиазм среди поляков постепенно сменяется более скептическим и прагматичным подходом.

Исследования также показали социальные и демографические отличия в отношении беженцев. Сельские жители гораздо чаще выступают против помощи украинцам — 59% против только 27% в крупных городах. Кроме того, люди с более низким уровнем образования и низким уровнем доходов значительно чаще проявляют недовольство (62% среди имеющих начальное образование по сравнению с 26% среди имеющих высшее образование), а также против более бедные слои населения (57% против) по сравнению с состоятельными (18%).

Интересно, что религиозный фактор также играет роль: религиозные люди чаще выступают против беженцев (57%), чем те, кто не считает себя религиозным (38%). Политические предпочтения также имеют значение: избиратели правых партий гораздо более скептичны к беженцам (53% против), в то время как среди сторонников левых сил только 31% высказываются против.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия значительно ограничила присутствие своего флота в Азовском море из-за нескольких факторов, среди которых как природные условия региона, так и высокий риск поражения со стороны украинских сил. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.