Україна остаточно втрачає одного із найбільших союзників: такого не було з початку війни

Рівень підтримки українців у Польщі різко знизився. Аналітики називають останні результати опитувань найгіршими з 2014 року, що свідчить про зміни в ставленні до війни в Україні та біженців, які тікають від конфлікту. Таку тенденцію зафіксували дослідження, оприлюднені Центром дослідження громадської думки (CBOS), які опублікувало видання In Poland.

Фото: з відкритих джерел

За результатами грудневого опитування під назвою "Поляки про війну в Україні та допомогу біженцям", Польща фактично розділилася на два табори щодо прийому українських біженців. Лише 48% опитаних готові підтримати надання притулку українцям, які рятуються від війни, тоді як 46% — проти. Це виявляється на 1% більше, ніж у вересні 2025 року. Ще 6% респондентів не змогли визначити свою позицію.

Однією з головних ознак зміни настроїв є радикалізація поглядів: частка людей, які категорично виступають проти прийому біженців (19%), значно перевищує кількість тих, хто їх підтримує (13%). Аналітики CBOS зазначають, що ці показники є найгіршими з моменту проведення подібних досліджень, які почалися ще після анексії Криму у 2014 році.

Найбільше різниці у ставленні до українських біженців відзначається в контексті змін, що сталися після початку повномасштабного вторгнення Росії. Від початку 2022 року, коли підтримка сягала рекордних 94%, до середини 2023 року ентузіазм серед поляків поступово змінюється на більш скептичний і прагматичний підхід.

Дослідження також показали соціальні та демографічні відмінності у ставленні до біженців. Сільські жителі значно частіше виступають проти допомоги українцям — 59% проти лише 27% у великих містах. Окрім того, люди з нижчим рівнем освіти та низьким рівнем доходів значно частіше виявляють незадоволення (62% серед тих, хто має початкову освіту, порівняно з 26% серед тих, хто має вищу освіту), а також проти є більш бідні верстви населення (57% проти) порівняно із заможними (18%).

Цікаво, що релігійний фактор також відіграє роль: релігійні люди частіше виступають проти біженців (57%), ніж ті, хто не вважає себе релігійним (38%). Політичні уподобання також мають значення: виборці правих партій значно більше скептичні до біженців (53% проти), у той час, як серед прихильників лівих сил лише 31% висловлюються проти.

