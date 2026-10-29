Украина получит долгожданные истребители: страна НАТО ошеломила решением

Польша в ближайшее время передаст Украине два советских истребителя МиГ-29 и партию боеприпасов. Они войдут в новый пакет военной помощи, общая стоимость которого составит около 50 млн. евро. Об этом заявил директор Департамента стратегии и оборонного планирования Министерства национальной обороны Польши Дариуш Луковский, сообщает издание Rzeczpospolita.

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По словам польского чиновника, решение о передаче самолетов уже принято. Отвечая на вопросы журналистов о сроках поставки, он подчеркнул, что Украина получит истребители в ближайшее время.

"В ближайшем будущем. Решение принято, и эти два МИГ-29 будут переданы", – заявил Луковский.

В то же время, по информации журналистов, техническое состояние самолетов отличается. Один истребитель уже достиг предельного срока эксплуатации, в то время как другой до сих пор пригоден к полетам.

Помимо авиационной техники новый пакет помощи будет предусматривать поставки различных типов боеприпасов. Украина должна получить артиллерийские снаряды калибров 155 и 152 мм и 20 боеприпасов калибра 102 мм для шестиствольных пушек, установленных на истребителях F-16. В список помощи также войдут ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов "Перун".

В министерстве национальной обороны Польши подтвердили подготовку нового пакета военной поддержки Украины. Его окончательный состав будет определен с учетом потребностей польской национальной безопасности и возможностей собственной армии.

В польском оборонном ведомстве также пояснили, что помощь может включать вооружения и технику, которые снимаются с использования в Вооруженных силах Польши по истечении срока службы. В то же время такое оборудование, которое больше не планируют эксплуатировать польские военные, может быть полезно для украинской армии.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина готова вынести на переговоры лидеров государств предложение о создании демилитаризованной зоны на части Донецкой области. Речь идет о территориях с обеих сторон нынешней линии боевого столкновения, а не обо всей области. Этот вариант может стать одним из пунктов обсуждения возможного завершения войны. Соответствующее заявление озвучил советник офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.