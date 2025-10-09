Украина пригрозила Польше, если Варшава приравняет ОУН-УПА к нацизму

Украина может принять ответные меры, если польский парламент одобрит законопроект, приравнивающий деятельность Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) к нацизму или коммунизму. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Василий Боднар. Фото из открытых источников

Василий Боднар в комментарии телеканалу TVN24 заявил, что Киев внимательно следит за инициативой президента Польши Кароля Навроцкого, который предложил криминализировать "отрицание преступлений, совершенных украинскими националистами". По словам Боднара, принятие такого закона может оказать серьезное влияние на украинско-польские отношения.

"Мы понимаем чувствительность темы Бандеры и красно-черного флага в Польше. Мы также призываем граждан Украины не использовать эти символы на территории Польши, поскольку они вызывают негативные эмоции", – заявил украинский дипломат.

Посол заметил, что исторические вопросы должны решаться не политиками, а специалистами. По его словам, украинские историки хорошо высказали свои мнения и призвали к прямым контактам с польской стороной, чтобы обсудить сложный вопрос на профессиональном уровне.

В то же время в совместном заявлении украинских историков, которое упомянул Боднар, говорится о возможности зеркальных ответных шагов. Если Польша примет закон, Киев может принять свои нормативные акты, которые дадут официальную оценку действиям отдельных подразделений Армии Краевой и Батальонов хлопских. По данным историков, эти формирования в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы совершали преступления против мирного украинского населения.

"Я не исключаю этого, скорее всего, да", — ответил Бондарь на вопрос журналистов, возможны ли такие шаги со стороны Украины.

