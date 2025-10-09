Украина пригрозила Польше, если Варшава приравняет ОУН-УПА к нацизму

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украина может принять ответные меры, если польский парламент одобрит законопроект, приравнивающий деятельность Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) к нацизму или коммунизму. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.
Василий Боднар. Фото из открытых источников
Василий Боднар в комментарии телеканалу TVN24 заявил, что Киев внимательно следит за инициативой президента Польши Кароля Навроцкого, который предложил криминализировать "отрицание преступлений, совершенных украинскими националистами". По словам Боднара, принятие такого закона может оказать серьезное влияние на украинско-польские отношения.
Посол заметил, что исторические вопросы должны решаться не политиками, а специалистами. По его словам, украинские историки хорошо высказали свои мнения и призвали к прямым контактам с польской стороной, чтобы обсудить сложный вопрос на профессиональном уровне.
В то же время в совместном заявлении украинских историков, которое упомянул Боднар, говорится о возможности зеркальных ответных шагов. Если Польша примет закон, Киев может принять свои нормативные акты, которые дадут официальную оценку действиям отдельных подразделений Армии Краевой и Батальонов хлопских. По данным историков, эти формирования в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы совершали преступления против мирного украинского населения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в Польше, где на могиле бойцов УПА появилась надпись с провокационным содержанием.
Также "Комментарии" писали о том, что в Польше приняли Закон против украинцев.