Україна пригрозила Польщі, якщо Варшава прирівняє ОУН-УПА до нацизму

Україна може ухвалити заходи у відповідь, якщо польський парламент схвалить законопроєкт, який прирівнює діяльність Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА) до нацизму чи комунізму. Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар.

Василь Боднар. Фото з відкритих джерел

Василь Боднар у коментарі телеканалу TVN24 заявив, що Київ уважно стежить за ініціативою президента Польщі Кароля Навроцького, який запропонував криміналізувати "заперечення злочинів, скоєних українськими націоналістами". За словами Боднара, ухвалення такого закону може серйозно вплинути на українсько-польські відносини.

"Ми розуміємо чутливість теми Бандери та червоно-чорного прапора в Польщі. Ми також закликаємо громадян України не використовувати ці символи на території Польщі, оскільки вони викликають негативні емоції", — заявив український дипломат.

Посол зауважив, що історичні питання мають вирішуватися не політиками, а фахівцями. За його словами, українські історики добре висловили свої думки і закликали до прямих контактів з польською стороною, аби обговорити складне питання на професійному рівні.

Водночас у спільній заяві українських істориків, яку згадав Боднар, йдеться про можливість дзеркальних кроків у відповідь. Якщо Польща ухвалить закон, Київ може прийняти власні нормативні акти, які дадуть офіційну оцінку діям окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських. За даними істориків, ці формування у період Другої світової війни та в перші повоєнні роки вчиняли злочини проти мирного українського населення.

"Я не виключаю цього, найімовірніше, так", — відповів Бондар на запитання журналістів, чи можливі такі кроки з боку України.

