Украинцы массово скупают недвижимость в одной из стран ЕС: детали

В прошлом году украинцы приобрели более 380 000 м² жилья в Польше на сумму свыше €1,5 миллиарда, часто оплачивая сделки наличными без ипотек. Больше всего покупок зафиксировано в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, что оказало существенное влияние на польский рынок недвижимости.

Украинцы в Польше. Фото: из открытых источников

2024 стал настоящим прорывом для польского рынка недвижимости – иностранцы, прежде всего украинцы, установили исторический рекорд по количеству приобретенных квартир и коммерческих помещений.

По официальным данным, в прошлом году заключено 17 330 сделок, что значительно превышает показатели 2023 года (более 14 000 сделок). Лидерами среди покупателей стали граждане Украины, приобретшие около 380 000 м² жилой площади, что является абсолютным рекордом. На втором месте – белорусы (111 тыс. м²), за ними – россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы.

Украинцы достаточно охотно относятся к приобретению недвижимости в Польше, ведь можно оплату проводить наличными, что позволяет обходить длительные банковские процедуры. Многие покупают по несколько квартир одновременно, особенно в новых жилых массивах, понимая, что в дальнейшем смогут неплохо заработать, сдавая жилье в аренду.

Больше квартир украинцы и другие иностранцы приобрели в таких городах: Варшава — 3535 квартир; Краков – 1523 квартиры; Вроцлав – 1491 квартира.

Хотя большинство иностранцев платят наличными, некоторые воспользовались польской государственной программой субсидированного кредитования "Безопасный кредит 2%". Среди 3044 иностранцев, заключивших соглашения в рамках этой программы, 2215 были украинцами. Это еще раз подтверждает, что инвестиции украинцев носят как частный, так и структурный характер.

Аналитики прогнозируют, что интерес украинцев к польской недвижимости будет расти. Польша остается стабильной страной с развитым рынком и растущим спросом на аренду – это привлекает как эмигрантов, так и инвесторов.

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