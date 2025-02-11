Украинцы могут быть депортированы из Польши: в чем причина

Украинцы, проживающие в Польше, попали в лидеры по количеству задержаний среди иностранцев. По официальным данным польской полиции, в прошлом году на территории страны было задержано более 16 тысяч иностранных граждан. Среди них больше всего правонарушений совершили украинцы, грузины и белорусы. Власти Польши уже готовят новые меры по борьбе с преступностью среди мигрантов.

Полиция Польши. Фото из открытых источников

Какие преступления наиболее распространены среди иностранцев

В 2024 году польские правоохранители задержали 16 437 иностранцев, что на 857 человек меньше, чем годом ранее. Чаще всего нарушения касались вождения в состоянии алкогольного опьянения – таких случаев зафиксировано 4214. Также среди типичных преступлений: кражи (2055 случаев) и правонарушения, связанные с наркотиками (1899 случаев).

Украинцы среди "лидеров" в статистике

По данным полиции, украинцы возглавили антирейтинг среди иностранных граждан, задерживаемых за правонарушения. Всего за прошлый год было зафиксировано 9753 случая. Частые нарушения:

управление в состоянии алкогольного опьянения – 2943 случая;

кражи – 930 случаев;

мошенничество – 461 случай.

Граждане Грузии (1780 задержанных) чаще всего совершали кражи (472 случая), а белорусы (1122 задержанных) – предлагали взятки или управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Что говорят польские власти

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нарушающие закон иностранцы могут быть депортированы. Он поручил Министерству внутренних дел и Министерству юстиции разработать план усиления контроля и наказания для правонарушителей. Ожидается, что в ближайшее время эти меры приобретут практическую реализацию.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина получила подозреваемую в наркоторговле, сбежавшей в Польшу после того, как ее задержали за продажу наркотиков. Благодаря слаженной работе стражей порядка двух стран, 6 февраля 2025 года женщина была экстрадирована через международный пункт пропуска "Устилуг-Зосин". Сейчас ее ждет судебное расследование на родине.