Украинцы не спешат возвращаться на Родину: в какой стране ЕС скупили больше всего жилья

Затягивание полномасштабной войны России против Украины подталкивает наших соотечественников принимать радикальные решения о том, чтобы оставаться навсегда в странах, где они нашли убежище, спасаясь от войны. Так в Польше в 2024 году иностранцы купили рекордное количество недвижимости. За год они приобрели 17 330 квартир и коммерческих помещений, а лидерами среди покупателей стали именно украинцы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Rzeczpospolita".

Украинцы в Польше. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что чаще всего иностранцы покупали жилье в крупных городах Польши, среди которых – Варшава (3535 квартир), Краков (1523 квартиры) и Вроцлав (1491 квартира).

Справедливости ради нужно сказать, что помимо украинцев свое предпочтение для постоянной жизни в Польше отдавали белорусы, россияне, индийцы, британцы и вьетнамцы. Они также частенько приобретали польскую недвижимость. По данным издания, средняя площадь одного объекта составляет 58 км. м.

СМИ приводит слова старшего агента агентства недвижимости Hamilton May Патрика Пьеты. Он рассказал журналистам, что для многих иностранных покупателей цены в Варшаве являются выгодными.

"Для них Варшава — дешевая. Потому что, например, в Киеве до войны было дороже", — сказал он.

Пьета отметил, что иностранцы чаще всего покупают недвижимость за наличные и без ипотеки. По его словам, они часто приобретают квартиры для инвестиций в новых жилых массивах.

Читайте также на портале "Комментарии" — польская полиция расследует дело о снятия украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской во время митинга кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна.



