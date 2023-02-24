Украинцы в Польше основали тысячи компаний: какие самые популярные направления

Из-за российского вторжения украинцы вынуждены открывать свои компании в соседней стране. За год граждане Украины открыли более 17 тыс. ФЛП в Польше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Innsider.

Украинцы массово открывают ФЛП в Польше. Фото из открытых источников

Ссылаясь на базу данных Центрального реестра и информации об экономической деятельности (CEIDG) с начала российского нападения на Украину в Польше системно растет количество украинских предпринимателей. В марте 2022 года граждане Украины открыли 296 компаний, в то время как в апреле это количество выросло почти в три раза.

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"С начала марта 2022 года до конца января 2023 года было создано 17 764 ФЛП", — сообщает эксперт Польского экономического института Александра Вейт-Книжевская.

В целом в январе 2023 года количество украинских активных ФЛП выросло в семь раз по сравнению с мартом 2022 года.



"Среди украинских ФЛП, созданных с марта 2022 по январь 2023 года, 24% занимаются строительством. Значительная группа украинских компаний вписывается в разделы информации и связи — 17%, а также другие виды услуг — 14%", сообщает отметила Вейт- Книжевская.

Украинские женщины открывали ФЛП в таких секторах, как информация и связь – 12%, торговля – 10%, другие услуги занимали 31%. Предприниматели-мужчины в основном сосредотачивались на строительной сфере – 37% и транспортной отрасли – 11%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша сделала новое заявление об истребителях для Украины.

Также "Комментарии" писали о президенте Польши Анджее Дуде, который назвал единственное условие , при котором российский диктатор Владимир Путин может выиграть войну.