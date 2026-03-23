Украинцы в Польше всего в шаге от катастрофического сценария: причина шокирует

Нежелательные последствия внутриполитической ситуации могут сказаться и на украинцах, живущих в Польше

23 марта 2026, 10:10
Клименко Елена

В Польше наблюдается рост безработицы, что может иметь серьезные последствия для украинцев, работающих или планирующих трудоустройство в этой стране. По оценкам, в декабре 2025 года уровень безработицы составил 5,7%, а уже в январе 2026 он поднялся до 6%. Эксперты отмечают, что часть этого роста может быть связана с изменениями в законодательстве: с июня 2025 местным безработным разрешено становиться на учет в центрах занятости по месту фактического проживания, а не по официальной регистрации. Кроме того, упрощена процедура подтверждения готовности к работе, что также увеличивает количество лиц, формально стоящих на учет.

Фото: из открытых источников

Представители международных компаний по трудоустройству сообщают, что эти изменения оказывают дополнительное давление на рынок труда. В то же время другая группа аналитиков указывает, что рост безработицы отражает более широкие тенденции на рынке труда Польши. Ранее наблюдался дефицит кадров во многих областях, что гарантировало стабильный спрос на иностранных работников, в частности украинцев. В настоящее время появляются первые признаки "охлаждения" рынка и его качественной трансформации: работодатели все больше сосредотачиваются на сохранении ключевого персонала и оптимизации кадровых ресурсов.

Эта ситуация означает, что украинцам в Польше может стать труднее найти работу. Негативные последствия внутрипольских экономических и кадровых изменений испытают и они, поскольку конкуренция за вакансии постепенно растет.

"Если раньше дефицит кадров обеспечивал стабильный спрос на иностранных работников, то при дальнейшем росте безработицы конкуренция за рабочие места может усилиться", — подчеркивают специалисты.

