Українці у Польщі лише за крок до катастрофічного сценарію: причина шокує

У Польщі спостерігається зростання рівня безробіття, що може мати серйозні наслідки для українців, які працюють або планують працевлаштування в цій країні. За оцінками, у грудні 2025 року рівень безробіття становив 5,7%, а вже в січні 2026-го він піднявся до 6%. Експерти зазначають, що частина цього зростання може бути пов’язана зі змінами у законодавстві: з червня 2025 року місцевим безробітним дозволено ставати на облік у центрах зайнятості за місцем фактичного проживання, а не за офіційною реєстрацією. Крім того, спрощено процедуру підтвердження готовності до роботи, що також збільшує кількість осіб, які формально стають на облік.

Фото: з відкритих джерел

Представники міжнародних компаній з працевлаштування повідомляють, що ці зміни створюють додатковий тиск на ринок праці. Водночас інша група аналітиків вказує, що зростання безробіття відображає ширші тенденції на ринку праці Польщі. Раніше спостерігався дефіцит кадрів у багатьох сферах, що гарантувало стабільний попит на іноземних працівників, зокрема українців. Нині ж з’являються перші ознаки "охолодження" ринку та його якісної трансформації: роботодавці дедалі більше зосереджуються на збереженні ключового персоналу та оптимізації кадрових ресурсів.

Ця ситуація означає, що українцям у Польщі може стати складніше знайти роботу. Негативні наслідки внутрішньопольських економічних та кадрових змін відчують і вони, оскільки конкуренція за вакансії поступово зростає.

"Якщо раніше дефіцит кадрів забезпечував стабільний попит на іноземних працівників, то за подальшого зростання безробіття конкуренція за робочі місця може посилитися", – підкреслюють фахівці.

