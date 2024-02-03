Украинцы выезжают: кем поляки заменяет украинских работников

В Польше продолжается стремительное уменьшение количества украинцев. Чтобы заполнить вакантные места, польские работодатели привлекают все большее число работников из других стран. Как передает порта "Комментарии", об этом сообщает миграционная платформа EWL.

Работа в Польше. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в 2023 году в Польше насчитывалось 1,128 млн иностранцев, официально работавших и зарегистрированных в системе социального страхования ZUS. Из них 759,4 тысячи работников – граждане Украины. В прошлом году количество зарегистрированных украинцев выросло на 13,4 тысячи.

В то же время больше всего в реестре ZUS добавилось работников с белорусским гражданством – 21,3 тысячи человек за 2023 год (прирост 20%). Всего в Польше работают 129,4 тысяч граждан Беларуси.

В 2023 году в Польше уменьшилось количество работников из России на 1017 человек, больше отток только граждан Грузии, отмечают в компании.

"Уменьшение количества украинцев в Польше объясняется их отъездом в Германию и другие страны Западной Европы, где более высокие зарплаты и социальные выплаты. Зато политическая ситуация в Беларуси заставляет ее граждан мигрировать в Польшу", – обращает внимание директор международной рекрутации платформы EWL Марцин Колодзейчик.

В то же время в Польше увеличивается доля работников из Азии (Индия, Непал, Филиппины) и Латинской Америки – больше всего из Колумбии. Втрое увеличилось количество зарегистрированных в Польше граждан Колумбии.

"В связи с уменьшением количества украинцев, работающих в Польше, польские работодатели с прошлого года стали активнее трудоустраивать граждан Азии и Латинской Америки. Для граждан Индии, Непала или Колумбии проще легализовать свое пребывание и найти работу в Польше, чем в западных странах ЕС. Кроме того, Польша привлекает религиозных филиппинцев и колумбийцев тем, что это тоже католическая страна", – обращает внимание специалист.

В десятку национальностей, зарегистрированных в Управлении социального страхования, входят граждане Аргентины, Зимбабве, Перу, Шри-Ланки, Турменистана, Бангладеша, Гватемалы и Венесуэлы.

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