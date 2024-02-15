Украинец по заказу спецслужб РФ готовил диверсии в Польше: что известно

Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало гражданина Украины, который в интересах российских спецслужб планировал диверсии на польской территории.

В Польше задержали агента РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает издание PAP, агент РФ задержан 31 января во Вроцлаве.

Сообщается, что мужчина должен был действовать в составе организованной преступной группировки, которая по заказу спецслужб РФ готовила диверсии и акты саботажа. В частности, планировался поджог объектов во Вроцлаве, расположенных в непосредственной близости от элементов инфраструктуры стратегического характера.

Во время задержания у мужчины были обнаружены доказательства запланированного преступления. Задержанному предъявлены обвинения в участии в международной организованной преступной группировке, а также в планировании диверсионно-подрывной деятельности на территории Польши по заказу спецслужб РФ.

Отмечается, что российский агент был арестован на 3 месяца, ему грозит до 12 лет заключения.

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