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Украинец по заказу спецслужб РФ готовил диверсии в Польше: что известно

В Польше задержан гражданин Украины, готовивший диверсии по заказу российских спецслужб

сегодня, 22:01
Автор:
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Марьян Ощановский
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Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши задержало гражданина Украины, который в интересах российских спецслужб планировал диверсии на польской территории.

Украинец по заказу спецслужб РФ готовил диверсии в Польше: что известно

В Польше задержали агента РФ. Фото из открытых источников

Как сообщает издание PAP, агент РФ задержан 31 января во Вроцлаве.

Сообщается, что мужчина должен был действовать в составе организованной преступной группировки, которая по заказу спецслужб РФ готовила диверсии и акты саботажа. В частности, планировался поджог объектов во Вроцлаве, расположенных в непосредственной близости от элементов инфраструктуры стратегического характера.

Во время задержания у мужчины были обнаружены доказательства запланированного преступления. Задержанному предъявлены обвинения в участии в международной организованной преступной группировке, а также в планировании диверсионно-подрывной деятельности на территории Польши по заказу спецслужб РФ.

Отмечается, что российский агент был арестован на 3 месяца, ему грозит до 12 лет заключения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны Балтии построят более тысячи бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. Линия обороны стран Балтии будет включать противотанковые мины, рвы, колючую проволоку и так называемые "зубы дракона", а рядом будут размещены склады со снарядами. Строительство оборонных сооружений планируется начать в январе 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что защищать Украину — обязанность каждого гражданина, а потому мобилизация осужденных должна происходить по общим правилам, а не на добровольной основе, считает Минюст. Министр юстиции отметил, что новый законопроект об усилении мобилизации, за который парламентарии проголосовали в первом чтении, предусматривает добровольное привлечение осужденных граждан в ряды украинской армии.



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Источник: https://www.pap.pl/aktualnosci/abw-zatrzymala-mezczyzne-dzialajacego-na-zlecenie-rosyjskich-sluzb-wywiadowczych-0
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