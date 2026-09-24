Украинец устроил резню в монастыре Польши: один погибший и пятеро раненых

В бенедиктинском монастыре в городе Ярославе в Подкарпатском воеводстве Польши произошел ужасный инцидент с применением холодного оружия. В результате нападения один человек погиб, а еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний гражданин Украины, сообщает местное издание TVN24.

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Трагические события развернулись в четверг около 9:30 утра на территории религиозного комплекса сестер бенедиктинок. Получив экстренный вызов, на место инцидента немедленно прибыли патрульные экипажи.

"Работники полиции получили сообщение и сразу выехали на место происшествия", — рассказала представитель главного управления полиции Ярославского уезда Анна Длугош. По ее словам, правоохранители застали злоумышленника непосредственно во время совершения преступления. "Оказалось, что гражданин Украины напал на мужчину с ножом. Полицейский задержал 31-летнего иностранца", – добавила она.

Следователи выяснили, что к моменту задержания нападавший успел ранить четырех мужчин и одну женщину. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, причем трое из них находятся в тяжелом состоянии. Впоследствии врачи констатировали смерть одного из раненых мужчин.

Известно, что большая часть пострадавших являются местными священнослужителями. В то же время, информация о личности раненой женщины пока уточняется. Журналисты пытались выяснить, принадлежит ли пострадавшая к монахиням обители.

"Сейчас у нас нет такой информации", — резюмировала Анна Длугош, отвечая на вопросы представителей медиа.

На территории монастыря продолжают разворачиваться следственные действия, правоохранители тщательно собирают доказательства. Официальные органы отмечают, что мотивы, побуждавшие украинца к кровавой расправе, пока остаются невыясненными. Следственная группа делает все необходимое, чтобы установить полные обстоятельства трагедии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что большинство находящихся в Польше украинских беженцев сохраняют намерение вернуться в Украину, однако для значительной части этот шаг связан с завершением войны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Rating Group, проведенного 21-25 августа среди 1000 украинцев в Польше.