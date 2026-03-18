Украинка показала квартиру в Варшаве, арендуемую за 140 тысяч (ФОТО)

Украинка Евгения в соцсетях поделилась видеоэкскурсией по квартире, которую арендует в центре Варшавы примерно за 140 тысяч гривен в месяц. По словам украинки, несмотря на столь высокую цену, у жилья в польской столице есть свои определенные сюрпризы.

В видео, опубликованном в Instagram, женщина показала квартиру площадью около 45 квадратных метров. Несмотря на высокую арендную плату, жилье не является пентхаусом или премиальными апартаментами. По словам автора, квартира имеет отдельную спальню, гостиную с большим телевизором, кухню с бытовой техникой и посудомоечной машиной, а также небольшую ванную стиральную машину.

Впрочем, женщина обратила внимание и на неудобства аренды именно этой квартиры в Варшаве.

"Первый сюрприз: это батарея, которая ночью выдает разные спецэффекты. Например, "звук тревоги", "звук ядерной тревоги". Отдельное недоразумение это меганеуютный и ненужный балкон. Лучше бы они отвели эту площадь для спальни", — рассказывает Евгения.

Также украинка жалуется на душу, который, по ее словам, может изменять температуру воды без предупреждения.

Однако главным преимуществом квартиры, по словам арендаторки, есть ее расположение почти в самом центре Варшавы. Также в доме предусмотрено паркоместо и достаточно места для хранения вещей.

В комментариях пользователи сети удивились указанной цене аренды квартиры в польском городе. Многие отметили, что средняя аренда квартир в Варшаве значительно ниже. Некоторые предположили, что речь идет о краткосрочной аренде, которая традиционно дороже долгосрочной.

"Это разве краткосрочная аренда в месяц, потому что таких цен на долгосрочные аренды нет еще и с такими условиями. Это невероятно дорого".

"Я извиняюсь 12 тысяч злотых в месяц? За такую цену можно снимать в премиум жк. За вашу, даже в центре города максимум 6-7 тысяч злотых"

"Живу в Варшаве уже 2 года в престижном Вилянуве в стильном доме, квартира 56 метров – цена 5500 зл всего".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка рассказала о неожиданных минусах жизни в Словении.

Также "Комментарии" писали, что украинка посетила Бали разочаровалась. Что не так с отдыхом на острове.