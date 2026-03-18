Украинка показала квартиру в Варшаве, арендуемую за 140 тысяч (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинка Евгения в соцсетях поделилась видеоэкскурсией по квартире, которую арендует в центре Варшавы примерно за 140 тысяч гривен в месяц. По словам украинки, несмотря на столь высокую цену, у жилья в польской столице есть свои определенные сюрпризы.
Украинка арендует квартиру в Польше. Фото: instagram.com/jane.prorvina
В видео, опубликованном в Instagram, женщина показала квартиру площадью около 45 квадратных метров. Несмотря на высокую арендную плату, жилье не является пентхаусом или премиальными апартаментами. По словам автора, квартира имеет отдельную спальню, гостиную с большим телевизором, кухню с бытовой техникой и посудомоечной машиной, а также небольшую ванную стиральную машину.
Впрочем, женщина обратила внимание и на неудобства аренды именно этой квартиры в Варшаве.
Также украинка жалуется на душу, который, по ее словам, может изменять температуру воды без предупреждения.
Однако главным преимуществом квартиры, по словам арендаторки, есть ее расположение почти в самом центре Варшавы. Также в доме предусмотрено паркоместо и достаточно места для хранения вещей.
В комментариях пользователи сети удивились указанной цене аренды квартиры в польском городе. Многие отметили, что средняя аренда квартир в Варшаве значительно ниже. Некоторые предположили, что речь идет о краткосрочной аренде, которая традиционно дороже долгосрочной.
