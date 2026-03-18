Українка показала квартиру у Варшаві, яку орендує за 140 тисяч (ФОТО)

Українка Євгенія в соцмережах поділилася відеоекскурсією квартирою, яку орендує у центрі Варшави приблизно за 140 тисяч гривень на місяць. За словами українки, попри таку високу ціну, житло в польській столиці має свої певні сюрпризи.

Українка орендує квартиру у Польщі.

У відео, опублікованому в Instagram, жінка показала квартиру площею близько 45 квадратних метрів. Попри високу орендну плату, житло не є пентхаусом або преміальними апартаментами. За словами авторки, квартира має окрему спальню, вітальню з великим телевізором, кухню з побутовою технікою та посудомийною машиною, а також невелику ванну кімнату з пральною машиною.

Втім жінка звернула увагу й на незручності оренди саме цієї квартири у Варшаві.

"Перший сюрприз: це батарея, яка серед ночі видає різні спецефекти. Наприклад, "звук тривоги", "звук ядерної тривоги". Окреме непорозуміння це меганезатишний і непотрібний балкон. Краще б вони відвели цю площу для спальні", — розповідає Євгенія.

Також українка нарікає на душ, який, за її словами, може змінювати температуру води без попередження.

Однак головною перевагою квартири, за словами орендарки, є її розташування майже в самому центрі Варшави. Також у будинку передбачене паркомісце і достатньо місця для зберігання речей.

У коментарях користувачі мережі здивувалися вказаній ціні за оренду квартири у польському місті. Багато з них зазначили, що середня оренда квартир у Варшаві значно нижча. Деякі припустили, що йдеться про короткострокову оренду, яка традиційно дорожча за довгострокову.

"Це хіба короткострокова оренда на місяць, бо таких цін на довгострокові оренди немає ще й з такими умовами. Це неймовірно дорого".

"Я перепрошую 12 тисяч злотих за місяць? За таку ціну можна знімати в преміум жк. За вашу, навіть в центрі міста максимум 6-7 тисяч злотих"

"Живу у Варшаві вже 2 роки у престижному Вілянуві у стильному будинку, квартира 56 метрів — ціна 5500 зл за все".

