Українка показала квартиру у Варшаві, яку орендує за 140 тисяч (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Українка Євгенія в соцмережах поділилася відеоекскурсією квартирою, яку орендує у центрі Варшави приблизно за 140 тисяч гривень на місяць. За словами українки, попри таку високу ціну, житло в польській столиці має свої певні сюрпризи.
Українка орендує квартиру у Польщі. Фото: instagram.com/jane.prorvina
У відео, опублікованому в Instagram, жінка показала квартиру площею близько 45 квадратних метрів. Попри високу орендну плату, житло не є пентхаусом або преміальними апартаментами. За словами авторки, квартира має окрему спальню, вітальню з великим телевізором, кухню з побутовою технікою та посудомийною машиною, а також невелику ванну кімнату з пральною машиною.
Втім жінка звернула увагу й на незручності оренди саме цієї квартири у Варшаві.
Також українка нарікає на душ, який, за її словами, може змінювати температуру води без попередження.
Однак головною перевагою квартири, за словами орендарки, є її розташування майже в самому центрі Варшави. Також у будинку передбачене паркомісце і достатньо місця для зберігання речей.
У коментарях користувачі мережі здивувалися вказаній ціні за оренду квартири у польському місті. Багато з них зазначили, що середня оренда квартир у Варшаві значно нижча. Деякі припустили, що йдеться про короткострокову оренду, яка традиційно дорожча за довгострокову.
