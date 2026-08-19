Украинка в Польше искусала полицейского: что с ней сделали

В Польше приняли решение о депортации 39-летней гражданки Украины, которая в состоянии алкогольного опьянения укусила полицейского во время задержания. После инцидента правоохранителя доставили в инфекционную больницу.

Украинку депортируют из Польши после укуса полицейского. Фото из открытых источников

17 июля в одном из жилых районов Замброва в Подлясском воеводстве вызвали полицию из-за лежавшей на тротуаре женщины и не реагировавшей на попытки прохожих установить с ней контакт. Правоохранители выяснили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Медики осмотрели женщину и не обнаружили оснований для ее госпитализации. Поэтому полицейские решили доставить ее в помещение для задержанных, где она должна была протрезветь.

Однако при задержании ситуация обострилась. 39-летняя украинка вела себя агрессивно и сопротивлялась, когда правоохранители пытались одеть на нее наручники. Уже возле служебного автомобиля она укусила одного из полицейских. Пострадавший был доставлен в инфекционную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

После того, как женщина отрезвела, ей предъявили обвинения в оскорблении государственных служащих при исполнении ими служебных обязанностей и нарушении физической неприкосновенности полицейского. За такие действия польское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В то же время польская полиция обратилась с ходатайством о выдворении украинки из страны. Ее передали представителям Подлясского отделения Пограничной службы в Белостоке. Как сообщила пресс-секретарь пограничной службы подполковница Катажина Зданович, решение о возвращении гражданки Украины в страну происхождения уже принято.

"Решение выполняется. Гражданке Украины запрещен въезд на территорию Польши на пять лет", — отметила Зданович.

Таким образом, кроме уголовного производства из-за нападения на полицейского женщина потеряет возможность легально въезжать в Польшу в течение следующих пяти лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка рассказала о трех вещах, которые ее невероятно раздражают в Польше.