Українка у Польщі покусала поліцейського: що з нею зробили

У Польщі ухвалили рішення про депортацію 39-річної громадянки України, яка в стані алкогольного сп’яніння вкусила поліцейського під час затримання. Після інциденту правоохоронця доправили до інфекційної лікарні.

Українку депортують з Польщі після укусу поліцейського. Фото з відкритих джерел

17 липня в одному з житлових районів Замброва в Підляському воєводстві викликали поліцію через жінку, яка лежала на тротуарі та не реагувала на спроби перехожих встановити з нею контакт. Правоохоронці з’ясували, що вона перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Медики оглянули жінку та не виявили підстав для її госпіталізації. Тому поліцейські вирішили доправити її до приміщення для затриманих, де вона мала протверезіти.

Однак під час затримання ситуація загострилася. 39-річна українка поводилася агресивно та чинила опір, коли правоохоронці намагалися одягнути на неї кайданки. Уже біля службового автомобіля вона вкусила одного з поліцейських. Постраждалого правоохоронця доставили до інфекційної лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Після того як жінка протверезіла, їй висунули звинувачення в образі державних службовців під час виконання ними службових обов’язків та порушенні фізичної недоторканності поліцейського. За такі дії польське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

Водночас польська поліція звернулася з клопотанням про видворення українки з країни. Її передали представникам Підляського відділення Прикордонної служби в Білостоку. Як повідомила прессекретарка прикордонної служби підполковниця Катажина Зданович, рішення про повернення громадянки України до країни походження вже ухвалено.

"Рішення виконується. Громадянці України заборонено в’їзд на територію Польщі на п’ять років", — зазначила Зданович.

Таким чином, окрім кримінального провадження через напад на поліцейського, жінка втратить можливість легально в’їжджати до Польщі протягом наступних п’яти років.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка розповіла про три речі, які її неймовірно дратують у Польщі.