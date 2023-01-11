Украинская журналистка рассказала о жизни в Польше: блог Арестовича, поиск работы и неуверенность в себе

Рубрики
МЕНЮ
Vitalii Rozkariaka
В первые дни
российского вторжения в Украину многие граждане вынуждено отправились за
границу, спасая себя и своих детей от вражеских бомб и ракет. Больше всего
переселенцев уехало в соседнюю Польшу. Среди этих украинцев оказалась и Альбина
Трубенкова – журналистка из Киева. Женщина рассказала изданию Wyborcza о том,
как протекала ее жизнь все эти 11 месяцев вдали от дома.
фото тематическое, из открытых источников
"Когда я вместе с
18-летней дочерью уезжала из Киева, была уверена, что это все ненадолго, что
все обязательно быстро закончится. Я оставила позади все. В последнее время
работала над крупным международным проектом совместно с дирижером Национальной
оперы Германом Макаренко. Все перечеркнулось в один миг", — говорит беженка.
Журналистка
рассказывает, что переехать в Польшу ей помог бывший муж. В данный момент она
живет в Мосине.
"Когда мы
приехали в Польшу, из вещей у меня была одна футболка, документы и ноутбук. Уже
позже волонтеры и знакомые искали по своим друзьям для нас одежду. Позже я и
вовсе осталась одна, дочь, под влиянием блога советника Зеленского –
Арестовича, уехала в Украину, ведь тот неоднократно призывал граждан оставаться
в стране. Я тогда места себе не находила. Благо, со временем она таки вернулась
обратно ко мне", — рассказывает Альбина.
Женщина говорит,
что клеймо беженца лишило ее уверенности в себе. Долгое время она не понимала,
как двигаться дальше и что делать.
"Благодаря
сотрудничеству с ООН, я познакомилась со скульпторами из Познани, которые в
будущем мне сильно помогли с трудоустройством. Так я оказалась в Мосине. Рядом
дочь и ее до сих пор напуганный мопс", — подчеркивает журналистка.
Таких, как
Альбина много, для многих жизнь до сих пор датируется февралем прошлого года,
однако нужно жить дальше, искать выход, не опускать рук и верить, что вскоре
Украина победит, а жизнь на Родине станет даже лучше прежней.
Напомним, ранее
мы сообщали о том, что члены гуманитарного конвоя из Польши были серьезно
ранены в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
54645
сегодня, 13:52
НАЙДИ И РАЗДЕНЬ ГОРЯЧУЮ КРАСОТКУ СЕГОДНЯ НОЧЬЮ!----- https://paply.org/krasotky