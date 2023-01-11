Украинская журналистка рассказала о жизни в Польше: блог Арестовича, поиск работы и неуверенность в себе

В первые дни российского вторжения в Украину многие граждане вынуждено отправились за границу, спасая себя и своих детей от вражеских бомб и ракет. Больше всего переселенцев уехало в соседнюю Польшу. Среди этих украинцев оказалась и Альбина Трубенкова – журналистка из Киева. Женщина рассказала изданию Wyborcza о том, как протекала ее жизнь все эти 11 месяцев вдали от дома.

фото тематическое, из открытых источников

"Когда я вместе с 18-летней дочерью уезжала из Киева, была уверена, что это все ненадолго, что все обязательно быстро закончится. Я оставила позади все. В последнее время работала над крупным международным проектом совместно с дирижером Национальной оперы Германом Макаренко. Все перечеркнулось в один миг", — говорит беженка.

Журналистка рассказывает, что переехать в Польшу ей помог бывший муж. В данный момент она живет в Мосине.

"Когда мы приехали в Польшу, из вещей у меня была одна футболка, документы и ноутбук. Уже позже волонтеры и знакомые искали по своим друзьям для нас одежду. Позже я и вовсе осталась одна, дочь, под влиянием блога советника Зеленского – Арестовича, уехала в Украину, ведь тот неоднократно призывал граждан оставаться в стране. Я тогда места себе не находила. Благо, со временем она таки вернулась обратно ко мне", — рассказывает Альбина.

Женщина говорит, что клеймо беженца лишило ее уверенности в себе. Долгое время она не понимала, как двигаться дальше и что делать.

"Благодаря сотрудничеству с ООН, я познакомилась со скульпторами из Познани, которые в будущем мне сильно помогли с трудоустройством. Так я оказалась в Мосине. Рядом дочь и ее до сих пор напуганный мопс", — подчеркивает журналистка.

Таких, как Альбина много, для многих жизнь до сих пор датируется февралем прошлого года, однако нужно жить дальше, искать выход, не опускать рук и верить, что вскоре Украина победит, а жизнь на Родине станет даже лучше прежней.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что члены гуманитарного конвоя из Польши были серьезно ранены в Украине.

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