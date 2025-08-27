Украинские беженцы потеряют помощь, но есть альтернатива: что готовит правительство Туска

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", правительство Польши готовит альтернативный проект закона о помощи гражданам Украины – речь идет о проекте, который гарантирует выплату помощи иностранцам при условии их трудоустройства в стране.
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании Кабмина 27 августа заявил, что "не будет спорить" с президентом Каролем Навроцким о выплате 800+ только тем украинцам, которые работают.
Глава правительства отметил, что именно правительство предложило изменения по выплате 800+, а законопроект по этому вопросу "практически готов".
Сейчас польское правительство оперативно работает над альтернативным решением.
Проблему создает то, что, по словам президентского дворца, в Сейме уже есть президентский проект по этому вопросу.
Читайте также на портале "Комментарии" — новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого относительно сокращения помощи украинцам, поступил в парламент страны. Соответствующее заявление сделал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.
Президентский законопроект предусматривает ограничение доступа к ряду услуг и здравоохранению. В случае принятия, по новому закону эти услуги будут доступны только для лиц, которые работают и платят взносы в Польше.