Украинские беженцы потеряют помощь, но есть альтернатива: что готовит правительство Туска

Как передает портал "Комментарии", правительство Польши готовит альтернативный проект закона о помощи гражданам Украины – речь идет о проекте, который гарантирует выплату помощи иностранцам при условии их трудоустройства в стране.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании Кабмина 27 августа заявил, что "не будет спорить" с президентом Каролем Навроцким о выплате 800+ только тем украинцам, которые работают.

Глава правительства отметил, что именно правительство предложило изменения по выплате 800+, а законопроект по этому вопросу "практически готов".

Сейчас польское правительство оперативно работает над альтернативным решением.

Проблему создает то, что, по словам президентского дворца, в Сейме уже есть президентский проект по этому вопросу.

"Есть наш закон, пусть над ним работают. Если они внесут в него поправки, конечно, в консультации с нами, мы готовы к такому диалогу. А время еще есть... У нас еще есть более 30 дней, и это не для написания совершенно нового закона, а для его новелизации. Это можно сделать", – сказал изданию близкий соратник президента Навроцкого.

Президентский законопроект предусматривает ограничение доступа к ряду услуг и здравоохранению. В случае принятия, по новому закону эти услуги будут доступны только для лиц, которые работают и платят взносы в Польше.

"Не может быть ситуации, когда поляки находятся в худшем положении, чем граждане Украины. До сих пор так было, и это правительство продолжало это предлагать", — пояснил Богуцкий.



