logo

BTC/USD

111326

ETH/USD

4612.37

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Украинские беженцы потеряют помощь, но есть альтернатива: что готовит правительство Туска
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские беженцы потеряют помощь, но есть альтернатива: что готовит правительство Туска

В Польше готовят альтернативный проект закона об ограничении помощи украинцам

27 августа 2025, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", правительство Польши готовит альтернативный проект закона о помощи гражданам Украины – речь идет о проекте, который гарантирует выплату помощи иностранцам при условии их трудоустройства в стране.

Украинские беженцы потеряют помощь, но есть альтернатива: что готовит правительство Туска

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании Кабмина 27 августа заявил, что "не будет спорить" с президентом Каролем Навроцким о выплате 800+ только тем украинцам, которые работают.

Глава правительства отметил, что именно правительство предложило изменения по выплате 800+, а законопроект по этому вопросу "практически готов".

Сейчас польское правительство оперативно работает над альтернативным решением.

Проблему создает то, что, по словам президентского дворца, в Сейме уже есть президентский проект по этому вопросу.

"Есть наш закон, пусть над ним работают. Если они внесут в него поправки, конечно, в консультации с нами, мы готовы к такому диалогу. А время еще есть... У нас еще есть более 30 дней, и это не для написания совершенно нового закона, а для его новелизации. Это можно сделать", – сказал изданию близкий соратник президента Навроцкого.

Читайте также на портале "Комментарии" — новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого относительно сокращения помощи украинцам, поступил в парламент страны. Соответствующее заявление сделал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

Президентский законопроект предусматривает ограничение доступа к ряду услуг и здравоохранению. В случае принятия, по новому закону эти услуги будут доступны только для лиц, которые работают и платят взносы в Польше. 

"Не может быть ситуации, когда поляки находятся в худшем положении, чем граждане Украины. До сих пор так было, и это правительство продолжало это предлагать", — пояснил Богуцкий.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости