Законопроект Навроцкого уже в Сейме: к чему готовиться украинским беженцам

Новый законопроект президента Польши Кароля Навроцкого относительно сокращения помощи украинцам, поступил в парламент страны. Соответствующее заявление сделал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

Сейм Польши. Фото: из открытых источников

Президентский законопроект предусматривает ограничение доступа к ряду услуг и здравоохранению. В случае принятия, по новому закону эти услуги будут доступны только для лиц, которые работают и платят взносы в Польше.

"Не может быть ситуации, когда поляки находятся в худшем положении, чем граждане Украины. До сих пор так было, и это правительство продолжало это предлагать", — пояснил Богуцкий.

Глава канцелярии также рассказал, что нынешнее правительство имело полтора года, чтобы принять "хорошие решения", адаптированные к потребностям настоящего. Он также добавил, что "чтобы они были справедливыми прежде всего для поляков, но также справедливыми для всех украинцев, которые честно вошли в польскую социально-экономическую систему".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Польши Кароль Навроцкий проинформировал, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и бесплатное медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины.

После начала полномасштабной войны России против Украины в Польшу прибыли миллионы украинских беженцев. Парламент принял закон, который предоставлял им ряд льгот, включая ежемесячное пособие "800+" – 800 злотых на каждого ребёнка и бесплатное медицинское обслуживание. Закон действовал временно и продлевался каждые полгода.

При этом Навроцкий пояснил, что Польша остаётся открытой страной для помощи украинским беженцам. Но за 3,5 года ситуация изменилась. Законодательство должно учитывать, что "800+" положено только тем, кто работает". По словам польского лидера, аналогичное правило должно применяться к медицинскому обеспечению: неработающие граждане Украины не могут получать льготы наравне с поляками, не делая взносов в фонд здравоохранения.



