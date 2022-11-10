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Украинские журналисты и писатели написали письмо мэру Варшавы: детали

Дом литературы является резиденцией для польских писателей и журналистов на протяжении последних 70 лет

сегодня, 15:59
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Автор:

Віталій Розкаряка

Сообщество украинских писателей и журналистов сильно обеспокоено судьбой польского исторического здания — Дома литературы, расположенного на улице Сенаторской в Варшаве. В связи с этим отечественные активисты написали письмо непосредственно мэру польской столицы Рафалу Тшасковски. В своем обращении "мастера пера" акцентировали внимание чиновника на том, что забота о культуре и культурном наследии — это неотъемлемая часть заботы о целом городе.

Украинские журналисты и писатели написали письмо мэру Варшавы: детали

Дом литературы, фото из открытых источников


На написание письма украинцев сподвигла новость о том, что Дому литературы грозит опасность, его просто могут закрыть из-за аварийного состояния многоквартирных домов, между которыми он расположен. 


Дом литературы в качестве резиденции польских писателей и журналистов начал функционировать порядка 70 лет назад. За прошедший период времени в нем состоялось немало судьбоносных встреч и собраний, его руководство даже открыло там собственную библиотеку. Библиотека, к слову, насчитывает более 70 тысяч книг, написанных польскими писателями, это делает ее ничем иным, как одним из самых ярких культурных наследий современной Польши прошлого века. Помимо этого, сообщают местные СМИ, при Доме литературы уже много лет работает Институт исследований польской литературы, который, в случае закрытия здания, также перестанет функционировать. 


Известно, что договор аренды здания, в котором находиться Дом литературы действителен до конца текущего года. Просьба о продлении срока аренды была отклонена местными властями. Таким образом, пока что неизвестно, повлияет ли письмо украинских писателей и журналистов на решение варшавских властей относительно дальнейшей судьбы Дома литературы. 


Напомним, ранее мы сообщали, что известная польская газета собрала более 1,3 миллиона гривен на помощь украинцам, пострадавшим от военного нападения РФ. 



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Источник: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29124105,ukrainski-pen-club-broni-warszawskiego-domu-literatury-apel.html?_ga=2.224051417.39053266.1668061842-1559444219.1667394767
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