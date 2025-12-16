logo

Украинским беженцам приготовиться: что планирует отменить Польша в 2026 году
НОВОСТИ

Украинским беженцам приготовиться: что планирует отменить Польша в 2026 году

В Польше уже разработан законопроект, отменяющий особый статус украинцев в 2026 году

16 декабря 2025, 16:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польские власти подготовили законопроект по постепенному сворачиванию особых мер поддержки для украинцев, введенных в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине.

Украинским беженцам приготовиться: что планирует отменить Польша в 2026 году

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

"Он предусматривает, что после 4 марта 2026 года ко всем украинцам в Польше будут относиться как к другим иностранцам", — заявила представитель польского МВД Каролина Галецкая.

По ее словам, предлагается не продлевать временную защиту украинцев в соответствии с действующими правилами и регулировать их статус в соответствии с общими правилами, как это делается в отношении всех иностранцев.

При этом соблюдение закона о законности пребывания военных беженцев под временной защитой или другими формами законного проживания будет обеспечено до 4 марта 2027 г. – согласно рекомендациям Европейской комиссии.

Граждане Украины по-прежнему смогут получать неотложную медицинскую помощь, но если им понадобятся другие медицинские услуги, то они должны быть готовы официально трудоустроиться и платить все необходимые взносы.

То же касается и программы "800+". Родителям придется работать, чтобы получать пособие на детей.

"Большинство беженцев нашли работу, их дети посещают школу и интегрировались в польскую среду. Поэтому сохранение закона, содержащего особые положения, может создать риск неравного отношения к другим мигрантам", — пояснила позицию МВД его представительница.

Читайте на портале "Комментарии" — Молдова продолжит действие механизма временной защиты для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны, передает NewsMaker.




Источник: https://wydarzenia.interia.pl/tylko-w-interii/news-wielki-zwrot-w-sprawie-ukraincow-poznalismy-plany-rzadu,nId,22498718
