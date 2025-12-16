Украинским беженцам приготовиться: что планирует отменить Польша в 2026 году

Польские власти подготовили законопроект по постепенному сворачиванию особых мер поддержки для украинцев, введенных в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

"Он предусматривает, что после 4 марта 2026 года ко всем украинцам в Польше будут относиться как к другим иностранцам", — заявила представитель польского МВД Каролина Галецкая.

По ее словам, предлагается не продлевать временную защиту украинцев в соответствии с действующими правилами и регулировать их статус в соответствии с общими правилами, как это делается в отношении всех иностранцев.

При этом соблюдение закона о законности пребывания военных беженцев под временной защитой или другими формами законного проживания будет обеспечено до 4 марта 2027 г. – согласно рекомендациям Европейской комиссии.

Граждане Украины по-прежнему смогут получать неотложную медицинскую помощь, но если им понадобятся другие медицинские услуги, то они должны быть готовы официально трудоустроиться и платить все необходимые взносы.

То же касается и программы "800+". Родителям придется работать, чтобы получать пособие на детей.

"Большинство беженцев нашли работу, их дети посещают школу и интегрировались в польскую среду. Поэтому сохранение закона, содержащего особые положения, может создать риск неравного отношения к другим мигрантам", — пояснила позицию МВД его представительница.

