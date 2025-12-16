logo_ukra

Українським біженцям приготуватися: що планує скасувати Польща у 2026 році
НОВИНИ

Українським біженцям приготуватися: що планує скасувати Польща у 2026 році

У Польщі вже розроблено законопроєкт, який скасує особливий статус українців у 2026 році

16 грудня 2025, 16:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польська влада підготувала законопроєкт щодо поступового згортання особливих заходів підтримки для українців, запроваджених у 2022 році після початку повномасштабної війни в Україні.

Українським біженцям приготуватися: що планує скасувати Польща у 2026 році

Україна та Польща. Фото: з відкритих джерел

"Він передбачає, що після 4 березня 2026 року до всіх українців у Польщі ставитимуться як до інших іноземців", – заявила речниця польського МВС Кароліна Галецька.

За її словами, пропонується не продовжувати тимчасовий захист українців відповідно до чинних правил і регулювати їхній статус відповідно до загальних правил, як це робиться щодо всіх іноземців.

При цьому дотримання закону про законність перебування військових біженців під тимчасовим захистом або іншими формами законного проживання буде забезпечено до 4 березня 2027 року – згідно з рекомендаціями Європейської комісії.

Громадяни України, як і раніше, зможуть отримувати невідкладну медичну допомогу, але, якщо їм знадобляться інші медичні послуги, то вони мають бути готові офіційно працевлаштуватися та сплачувати всі необхідні внески.

Те саме стосується і програми "800+". Батькам доведеться працювати, щоб отримувати допомогу на дітей.

"Більшість біженців знайшли роботу, їхні діти відвідують школу та інтегрувалися у польське середовище. Тому збереження закону, який містить особливі положення, може створити ризик нерівного ставлення щодо інших мігрантів", – пояснила позицію МВС його речниця.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Молдова продовжить дію механізму тимчасового захисту для громадян України, які були змушені покинути свої домівки через війну. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, передає NewsMaker.




Джерело: https://wydarzenia.interia.pl/tylko-w-interii/news-wielki-zwrot-w-sprawie-ukraincow-poznalismy-plany-rzadu,nId,22498718
