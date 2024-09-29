Уникальный случай: президент Польши предстанет перед судом

Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом в связи со своим комментарием о зрителях фильма режиссера Агнешки Голланд "Зеленая граница". Первое судебное заседание запланировано на 24 октября 2025 г. в Варшаве. Об этом сообщает издание Fakt .

Анджей Дуда (фото из открытых источников)

Причиной судебного процесса стали слова Дуды, прозвучавшие как оскорбление в адрес зрителей фильма. Комментируя фильм, Дуда вспомнил фразу "Только свиньи сидят в кинотеатре", которую якобы использовали польские пограничники после просмотра фильма. Фильм "Зеленая граница" рассказывает о беженцах с Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в ЕС через границу Беларуси и Польши, что стало острой темой для польского общества.

Позже президент объяснил, что эти слова были лишь цитатой, а не его личным мнением, сославшись на "закон о цитировании". Однако Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения заявил, что такие слова все равно являются оскорблением граждан Польши, которые просмотрели фильм, и подали в суд на президента.

Этот судебный процесс уникален для польской политической системы. Как отметили адвокаты, приговор может включать прощение, компенсацию или возмещение ущерба. Суд также может обязать Анджея Дуду опубликовать официальные извинения в польских СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дуда предложил решить исторические проблемы с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда надеется, что в проблемных исторических вопросах между официальной Варшавой и Киевом произойдет "прорыв". Однако, выход из, казалось бы, тупиковой ситуации возможен не в результате "шантажа". Ультиматумы, выставленные друг другу, ничего хорошего не принесут.