logo

BTC/USD

16188.32

ETH/USD

1136.05

LTC/USD

61.60

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Ужасы войны на холсте: украинские художники шокировали Польшу
commentss НОВОСТИ Все новости

Ужасы войны на холсте: украинские художники шокировали Польшу

Посетить выставку можно еще будет до 24 ноября включительно

сегодня, 16:31
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

Тёмные лабиринты, обездвиженные тела, связанные руки и разрушенные здания — это всего лишь несколько слов, которыми можно описать работы некоторых украинских художников, чья выставка недавно началась в польском городе Белосток. Известно, что данная выставка разделена на две части, первая — это работы Влады Ралко и Владимира Будникова, вторая состоит из картин Яремы Малащука и Романа Чимея. Чтобы взглянуть на шедевры военного времени осталось всего несколько дней, 24 ноября, сообщают организаторы, последний день выставки. 

Ужасы войны на холсте: украинские художники шокировали Польшу

Картина с выставки, фото из открытых источников


Идет девятый месяц войны в Украине. Временами во все то, что показывают по телевизору и в интернете просто невозможно поверить, это нельзя понять, забыть и простить. Когда заканчиваться слова, остаются лишь смешанные мысли и эмоции. Они невидимы, однако не для всех. Украинские художники решили кричать об ужасах войны молча, перенося свои переживания на холсты. 


Выставка именитых украинских художников шокировала, как критиков, так и простых любителей искусства. В Белостоке уже не первый день стены галереи Galeria Arsenał видят сотни восхищенных взглядов посетителей, которые временами наполняются слезами. 


"Вопросы реальности" — это совместная выставка Влады Ралко и Владимира Будникова. Худодественный тандем смог передать в своих работах всю боль и несправедливость войны, которую жестоко и подло сейчас ведет Россия. 


"Чтобы не сказали, что мы не помним" — название выставки другой творческой пары — Яремы Малащука и Романа Чимея. Молодые люди показали на своих холстах свое видение современной Украины, без захваченного Крыма и Донбасса. Также в работах украинских художников четко изображено то, как изменилась жизнь людей после 24 февраля 2022 года, показано, как война перечеркнула судьбы людей, забрала у детей детство, а у их отцов и братьев — жизнь. 


Напомним, ранее мы сообщали, что Германия передала Польше современные системы ПВО и ПРО. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/51,35241,29162112.html#S.galeria-K.C-B.1-L.1.duzy
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!