Ужасы войны на холсте: украинские художники шокировали Польшу

Тёмные лабиринты, обездвиженные тела, связанные руки и разрушенные здания — это всего лишь несколько слов, которыми можно описать работы некоторых украинских художников, чья выставка недавно началась в польском городе Белосток. Известно, что данная выставка разделена на две части, первая — это работы Влады Ралко и Владимира Будникова, вторая состоит из картин Яремы Малащука и Романа Чимея. Чтобы взглянуть на шедевры военного времени осталось всего несколько дней, 24 ноября, сообщают организаторы, последний день выставки.

Картина с выставки, фото из открытых источников





Идет девятый месяц войны в Украине. Временами во все то, что показывают по телевизору и в интернете просто невозможно поверить, это нельзя понять, забыть и простить. Когда заканчиваться слова, остаются лишь смешанные мысли и эмоции. Они невидимы, однако не для всех. Украинские художники решили кричать об ужасах войны молча, перенося свои переживания на холсты.





Выставка именитых украинских художников шокировала, как критиков, так и простых любителей искусства. В Белостоке уже не первый день стены галереи Galeria Arsenał видят сотни восхищенных взглядов посетителей, которые временами наполняются слезами.





"Вопросы реальности" — это совместная выставка Влады Ралко и Владимира Будникова. Худодественный тандем смог передать в своих работах всю боль и несправедливость войны, которую жестоко и подло сейчас ведет Россия.





"Чтобы не сказали, что мы не помним" — название выставки другой творческой пары — Яремы Малащука и Романа Чимея. Молодые люди показали на своих холстах свое видение современной Украины, без захваченного Крыма и Донбасса. Также в работах украинских художников четко изображено то, как изменилась жизнь людей после 24 февраля 2022 года, показано, как война перечеркнула судьбы людей, забрала у детей детство, а у их отцов и братьев — жизнь.





Напомним, ранее мы сообщали, что Германия передала Польше современные системы ПВО и ПРО.

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