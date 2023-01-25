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В еще одном польском городе беженцам подарят несколько десятков квартир

Все квартиры будут распределены среди наиболее нуждающихся граждан Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля прошлого года в связи с военным конфликтом

сегодня, 16:35
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Польша неутомимо продолжает помогать не только тем украинцам и военнослужащим, находящимся на территории страны, но и тем гражданам, которые вынуждено покинули страну в связи с военным вторжением России. Так, к примеру, представители местного самоуправления в городе Белосток недавно заявили о намерении выделить порядка десяти отдельных квартир украинским переселенцам. По имеющимся данным, денежные средства уже выделены из городского бюджета, передает издание "Выборча".

В еще одном польском городе беженцам подарят несколько десятков квартир

фото тематическое, из открытых источников

"В наши краткосрочные планы входит ремонт семнадцати жилых помещений. Что именно за работы будут проведены со стопроцентной точностью пока сказать не можем. Где-то будет необходим капитальный ремонт, где-то – модернизация квартиры, а в некоторых случаях потребуется потратиться лишь на обустройство жилья мебелью и техникой. Стоимость данного проекта превышает четыре миллиона злотых, более половины из которых были выделены из городского бюджета", — говорит Эва Байдалув, директор офиса европейских фондов в мэрии Белостока. 

Чиновница также подчеркнула, что все ремонтные работы будут закончены до конца текущего года, а то и гораздо быстрее. Все квартиры будут распределены среди наиболее нуждающихся граждан Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля прошлого года в связи с военным конфликтом.

Напомним, ранее мы рассказывали об истории украинской беженки в Польше, которая приехала с Никополя Днепропетровской области. Женщина поделилась своим опытом жизни за границей, рассказав, как от должности уборщицы поднялась к офисной сотруднице одного из международных благотворительных фондов. 



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Источник: https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,29394808,wojna-w-ukrainie-gmina-bialystok-przygotuje-mieszkania-dla.html?_ga=2.239609987.1064375446.1674563771-299088472.1667395130
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