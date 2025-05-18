В ГУР рассказали о новой спецоперации Кремля: какая страна под угрозой

Военная разведка Украины узнала, что накануне президентских выборов в Польше страна-агрессор активизировала очередную фазу информационной войны против европейского общества.

Польша. Фото: из открытых источников

В ведомстве Буданова оценивают спецоперацию под названием Doppelganger ("Двойник") как одну из самых "масштабных и длительных" информационных кампаний России, направленную на страны ЕС и НАТО.

Отмечается, что кремлевские спецслужбы создают сайты и страницы в социальных сетях, которые по своему наполнению и внешнему виду имитируют реальные западные СМИ.

На таких ресурсах российские спецслужбы распространяют дезинформацию под видом настоящих новостей.

"Для влияния на польских избирателей с марта этого года российские спецслужбы распространяли ложные и манипулятивные сообщения, в частности в социальной сети Х, с активным привлечением ботоферм и искусственных аккаунтов, имитирующих реальных избирателей", – говорится в сообщении.

В ГУР подчеркивают, основные месседжи, которые использует путинский режим, сводятся к критике поддержки Украины со стороны Польши, призывам к выходу государства из Евросоюза и дискредитации политики правительства Дональда Туска. Параллельно пророссийские СМИ формируют негативный образ Украины, называя ее главным фактором "хаоса" в польской политике

Читайте также на портале "Комментарии" — граждане Польши в воскресенье, 18 мая, голосуют в первом туре президентских выборов, в который были допущены 13 кандидатов. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени, голосование продлится до 21:00. Право голоса в Польше имеют около 29 миллионов избирателей.



