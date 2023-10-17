В одной из польских партий скандал из-за результатов выборов

Кшиштоф Босак и Януш Корвин-Микке. Фото из открытых источников

В партии "Конфедерация", члены которой неоднократно заявляли об антиукраинской позиции, может произойти раскол. Ожидается, что одного из членов партии Януша Корвина-Микке выгонят из ультраправого объединения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание Super Expressie.

Согласно предварительным подсчетам, в варшавском округе "Конфедерация" получит одно место. Вместо Януша Корвин-Микке партию будет представлять супруга одного из лидеров партии Кшиштофа Босака – Карина. Оказалось, что, несмотря на высшую позицию в списке партии, Януш Корвин-Микке набрал меньше голосов, чем Карина Босак. Таким образом, она попадет в польский Сейм, а Корвин-Микке не прошел.

Януш Корвин-Микке после подсчета голосов дал интервью, в котором заявил, что такие результаты являются доказательством, что "женщины не должны иметь права голоса". СМИ сообщают, что из-за этих слов один из лидеров "Конфедерации" и муж Карины Босак планирует исключить политика из партии.

Напомним, что Януш Корвин-Микке неоднократно попадал в скандалы из-за своих шовинистических и женоненавистнических взглядов. Кроме того, политик отрицал военные преступления россиян в Буче.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидатка в польский Сейм от партии "Конфедерация" рассказала о своей пророссийской позиции , тогда как другая заявила, что у Украины нет шансов на победу в войне против России.

Также "Комментарии" писали о результатах польских парламентских выборов и реакции лидеров партий на них. Глава провластной партии заявил, что будет отстаивать свою программу, а главный оппозиционер указал на необходимость построить демократическое правительство.