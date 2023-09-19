В одной из стран ЕС заявили о прекращении помощи украинским беженцам в следующем году

С очень большой вероятностью Польша сократит финансовую поддержку миллионов украинских беженцев, которых она принимает. Такое заявление сделало правительство страны. В то время как правительство в Варшаве было одним из самых ярых сторонников Украины, помогая ей защититься от вторжения России, предлагая финансовую и военную помощь и служа воротами для западных поставок, связи между двумя странами ухудшаются в преддверии выборов в Польше. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Польша и Украина. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, поддержка беженцев, которая включает в себя отмену требований о проживании и предоставлении разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейным пособиям, не будет продлена в следующем году, сообщил телеканалу Polsat официальный представитель правительства Петр Мюллер.

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"Эти правила просто перестанут действовать в следующем году", — заявил Мюллер в понедельник. "Я думаю, что правила не будут существенно расширены".

По словам замминистра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Польша потратила около 2,4 миллиарда злотых (550 миллионов долларов) на выплаты для украинских семей, которые спасались в Польше от войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше довольно резко отреагировали на информацию о том, что Киев готовит запрет на импорт овощей и фруктов из Польши в ответ на решение польского правительства продлить запрет на импорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии. Так польский правый либертариантский политик Славомир Ежи Менцен заявил, что, если Украина пойдет на такой шаг, Варшава может запретить экспорт оружия и боеприпасов в Украину. Как передает портал "Комментарии", свое мнение политик озвучил у себя в Facebook.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что Еврокомиссия сняла эмбарго на экспорт украинского зерна и продуктов питания в Румынию, Болгарию, Польшу, Словакию и Венгрию. При этом три последние уже заявили, что продолжат зерновое эмбарго, несмотря на решение Еврокомиссии (Венгрия – и вовсе на 24 вида украинской сельхозпродукции). Как ситуация может развиваться дальше? Как должна действовать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.