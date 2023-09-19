В Польше уже угрожают запретить экспорт оружия и боеприпасов в Украину: что происходит

В Польше довольно резко отреагировали на информацию о том, что Киев готовит запрет на импорт овощей и фруктов из Польши в ответ на решение польского правительства продлить запрет на импорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии. Так польский правый либертариантский политик Славомир Ежи Менцен заявил, что, если Украина пойдет на такой шаг, Варшава может запретить экспорт оружия и боеприпасов в Украину. Как передает портал "Комментарии", свое мнение политик озвучил у себя в Facebook.

Украина и Польша. Фото: из открытых источников

"Если Украина хочет запретить импорт польских фруктов и овощей, нужно спросить, что она думает о запрете Польши на экспорт оружия и боеприпасов в Украину", – задается вопросом Славомир Ежи Менцен.

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Он добавил, что, исходя из решений и заявлений Киева, Украина, наверное, слишком хорошо справляется с войной против России, раз "хочет сейчас начать торговую войну с Польшей".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что Еврокомиссия сняла эмбарго на экспорт украинского зерна и продуктов питания в Румынию, Болгарию, Польшу, Словакию и Венгрию. При этом три последние уже заявили, что продолжат зерновое эмбарго, несмотря на решение Еврокомиссии (Венгрия – и вовсе на 24 вида украинской сельхозпродукции). Как ситуация может развиваться дальше? Как должна действовать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Польша, Словакия и Венгрия запретили украинский аграрный экспорт, вопреки решению Еврокомиссии, которая не стала продлевать ограничения на поставку украинского зерна с 15 сентября.



