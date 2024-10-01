В Польше часовней управляет искусственный интеллект

Искусственный интеллект используется во всех сферах жизни. В Польше открыли часовню, доступ к которой будет обеспечивать искусственный интеллект. О новациях рассказал парох прихода Имени Иисуса в Познани Радек Раковский в Facebook, сообщает портал "Комментарии".



Парох прихода Имени Иисуса в Познани Радек Раковский. Фото со страницы Facebook

Входная дверь часовни открывается с помощью специального приложения, а управляет ею ИИ-помощник, созданный на основе ChatGPT.

С помощью искусственного интеллекта наночасовня в Великопольском воеводстве будет работать круглосуточно. Человек сможет открыть часовню с помощью приложения.

"Мы заметили, что многие люди хотят прийти в нашу часовню помолиться утром перед работой. Кто-то хотел бы отдохнуть у Пречистой после 21 часа. Теперь это станет возможным. В приложении Fibaro мы вводим специальную кнопку: "открыть дверь", где после верификации пользователя вы сможете свободно пользоваться нашим местом встречи, — рассказал Радек Раковский.

Попасть в часовню смогут и те, кто захочет встретиться на кофе и пообщаться. По словам пароха прихода, молодежь из городка сможет встречаться вместе и создавать совместные проекты.

Искусственный интеллект будет управлять часовней и местом встречи – он будет помогать верующим ориентироваться в часовне, например, управлять кофеваркой.





Помощник также будет помогать пожилым людям или слепым, читая им отрывки из Евангелия и другие молитвы, а также отвечать на вопросы о вере и богословии.

Парох прихода Имени Иисуса в Познани Радек Раковский выразил надежду, что этот инновационный проект откроет тысячи храмов и приходских домов.





