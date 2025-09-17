В Польше депутат обидела украинского таксиста: она потеряла должность

В Гданьске разгорелся скандал после того, как депутат горсовета от партии "Польская инициатива" Сильвия Цисонь оскорбила украинского таксиста, прибегнув к ксенофобским высказываниям. Инцидент привел к политическим последствиям для польской чиновницы.

Сильвия Цисонь оскорбила украинского таксиста. Фото из открытых источников

Депутат Сильвия Цисонь рассказала, что вместе с сыновьями направлялась на футбольный матч и поссорилась с водителем из-за места высадки. В ходе спора Цисонь крикнула, что таксист должен "возвращаться в свою греб*** страну", если ему непонятен польский язык. Однако на видео с регистратора оказалось, что таксист спокойно просит прекратить конфликт и свободно разговаривает на польском языке.

После публикации записи в СМИ политик попросила приостановить свое членство в партии "Польская инициатива" и Клубе советников "Гражданской коалиции". Она извинилась за выражение, объяснив их "сильными эмоциями".

"Мне очень жаль, и я знаю, что этого не должно произойти. Однако, я хотела бы подчеркнуть, что опубликованная запись показывает лишь фрагмент всей ситуации и не отражает ее полного течения… Я хотела бы от всей души подчеркнуть, что мои слова не оправдывают применение физического насилия или агрессии, которые я испытала", – написала Цисонь.

Скандал вызвал осуждение среди польских чиновников. Заместитель мэра Гданьска Моника Хабиор назвала инцидент "неприемлемым проявлением ксенофобии" и подчеркнула, что каждый человек имеет право на уважение и безопасность. Министр образования Барбара Новацкая подтвердила отстранение Цисонь от деятельности в партии. В то же время представители "Новых левых" заявили, что последствия для депутата должны быть более жесткими. Заместитель председателя партии Петр Качмарек указал, что "в Гданьске нет места депутатам, распространяющим ксенофобию".

Как оказалось, украинский таксист уже больше десяти лет живет в Польше и семь из них работает водителем. После инцидента с польской чиновницей он подал заявление в полицию. Украинец пожаловался на оскорбление по этническому признаку, применение перечного баллончика и повреждение автомобиля. Полиция проверяет записи с регистратора и расследует инцидент как возможное нарушение личной неприкосновенности и оскорбления на национальной почве.

По польскому законодательству, такие действия наказываются до трех лет лишения свободы. В то же время, отстранение от партийной деятельности не означает автоматической потери депутатского мандата. Цисонь остается членом горсовета и будет участвовать в заседаниях.

