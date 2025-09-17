У Польщі депутатка образила українського таксиста: вона втратила посаду

У Гданську розгорівся скандал після того, як депутатка міськради від партії "Польська ініціатива" Сільвія Цісонь образила українського таксиста, вдавшись до ксенофобських висловлювань. Інцидент призвів до політичних наслідків для польської чиновниці.

Сільвія Цісонь образила українського таксиста. Фото з відкритих джерел

Депутатка Сільвія Цісонь розповіла, що разом із синами прямувала на футбольний матч і посварилася з водієм через місце висадки. У ході суперечки Цісонь крикнула, що таксист має "повертатися у свою греб***у країну", якщо йому незрозуміла польська мова. Однак на відео з реєстратора виявилося, що таксист спокійно просить припинити конфлікт та вільно розмовляє польською мовою.

Після публікації запису у ЗМІ політик попросила призупинити своє членство у партії "Польська ініціатива" та в Клубі радників "Громадянської коаліції". Вона вибачилася за висловлювання, пояснивши їх "сильними емоціями".

"Мені дуже шкода, і я знаю, що цього не мало статися. Однак, я хотіла б наголосити, що опублікований запис показує лише фрагмент усієї ситуації та не відображає її повного перебігу… Я хотіла б від щирого серця наголосити, що мої слова не виправдовують застосування фізичного насильства чи агресії, яких я зазнала", – написала Цісонь.

Скандал викликав осуд серед польських чиновників. Заступниця мера Гданська Моніка Хабіор назвала інцидент "неприйнятним проявом ксенофобії" та наголосила, що кожна людина має право на повагу й безпеку. Міністр освіти Барбара Новацька підтвердила відсторонення Цісонь від діяльності у партії. Водночас представники "Нових лівих" заявили, що наслідки для депутатки мають бути жорсткішими. Заступник голови партії Пьотр Качмарек вказав, що "у Гданську немає місця депутатам, які поширюють ксенофобію".

Як виявилося, український таксист вже понад десять років живе у Польщі та сім із них працює водієм. Після інциденту з польською чиновницею він подав заяву до поліції. Українець поскаржився на образу за етнічною ознакою, застосування перцевого балончика та пошкодження автомобіля. Поліція перевіряє записи з реєстратора та розслідує інцидент як можливе порушення особистої недоторканності й образу на національному ґрунті.

За польським законодавством, такі дії караються до трьох років позбавлення волі. Водночас відсторонення від партійної діяльності не означає автоматичної втрати депутатського мандата. Цісонь залишається членкинею міськради та братиме участь у засіданнях.

