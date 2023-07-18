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В Польше эвакуировали аэропорт из-за выходки украинской пенсионерки

Из-за поступка 60-летней пенсионерки пришлось эвакуировать пассажиров и персонал польского аэропорта.

сегодня, 09:50
Автор:
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Slava Kot
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Затея украинской пенсионерки наделала шум в польском аэропорту, который находится в городе Лодзь. Из-за поступка украинки, пассажиры аэропорта были эвакуированы, а ряд рейсов задержан. 

В Польше эвакуировали аэропорт из-за выходки украинской пенсионерки

Аэропорт в городе Лодзь. Фото из открытых источников

Пенсионерка из Украины имела билеты на самолет из польского города Лодзь в Лондон, однако приехала в аэропорт с большим запасом времени, поэтому отправилась в центральную часть города. 60-летняя женщина не хотела брать с собой чемодан, поэтому решила его спрятать в туалете. Охранники из службы безопасности, наблюдая за пассажирами через камеры, обнаружили, что женщина зашла в туалет аэропорта с чемоданом, а вышла без него. Затем охранники вызвали саперов, а для безопасности пассажиров и персонала аэропорта провели эвакуацию.


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Чемодан проверяли около 2 часов, однако не обнаружили ничего опасного. Параллельно спецслужбы установили личность владелицы чемодана. Когда пенсионерка вернулась в аэропорт, объяснила, что просто не поняла, что нельзя оставлять вещи без присмотра.

Украинку оштрафовали на 500 злотых (около 4,6 тыс. грн). Ее рейс, как и большинства пассажиров, задержался на час, однако она смогла вылететь в Лондон, как и планировала.

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Источник: https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183830,29979223,1059-1055-1086-1083-1100-1097-1110-1079-1072-1090-1088-1080-1084-1072-1083-1080.html
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