В Польше готовят план борьбы с ожирением для военных

В Польше готовится комплексный план улучшения физической формы военнослужащих. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, комментируя результаты исследования, показавшие тревожное состояние здоровья части польской армии.

Польские военные. Фото из открытых источников

По данным Военного медицинского института, 58% польских солдат старше 50 лет имеют избыточный вес, а почти половина военнослужащих курит сигареты — 46%. Как оказалось, это самый высокий показатель среди стран НАТО. Для сравнения, среди американских солдат доля курильщиков не превышает 20%.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич признал, что проблема действительно существует и заявил, что в польской армии есть "генералы с животами". Он призвал польских военных ориентироваться на стандарты армии США. Инструктор по выживанию Павел Шлендак объяснил, что плохая физическая форма военных стала следствием современного образа жизни.

"Это уже поколение, сидящее за телефонами, компьютерами и имеющее проблемы с физической формой. Ребята не очень сильны", – сказал Шлендак.

В то же время, полковник и профессор Павел Кшесинский из Военного медицинского института считает, что на здоровье военных влияют не только привычки, но и стресс и геополитическое напряжение, которые могут ухудшать физическое состояние солдат.

Министр Владислав Косиняк-Камиш заверил, что Министерство обороны работает над программой физического усовершенствования военных, которая предусматривает новые стандарты тренировок, медицинскую поддержку и более строгие требования к командному составу.

"У нас есть экзамены по физкультуре для всех, в том числе для важнейших командиров и генералов. Во время моего пребывания в должности мы приступили к созданию медицинских подразделений", — сказал польский министр обороны.

По состоянию на 2025 год в польской армии служит более 215 тысяч человек, из них около 150 тысяч профессиональных военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина нашел уникальный способ, как избежать службы в армии – он набрал лишний вес.

Также "Комментарии" писали, что в Польше возросла поддержка ввода своих войск в Украину.