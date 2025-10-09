В Польше готовят план борьбы с ожирением для военных

Рубрики
В Польше готовится комплексный план улучшения физической формы военнослужащих. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, комментируя результаты исследования, показавшие тревожное состояние здоровья части польской армии.
Польские военные. Фото из открытых источников
По данным Военного медицинского института, 58% польских солдат старше 50 лет имеют избыточный вес, а почти половина военнослужащих курит сигареты — 46%. Как оказалось, это самый высокий показатель среди стран НАТО. Для сравнения, среди американских солдат доля курильщиков не превышает 20%.
Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич признал, что проблема действительно существует и заявил, что в польской армии есть "генералы с животами". Он призвал польских военных ориентироваться на стандарты армии США. Инструктор по выживанию Павел Шлендак объяснил, что плохая физическая форма военных стала следствием современного образа жизни.
В то же время, полковник и профессор Павел Кшесинский из Военного медицинского института считает, что на здоровье военных влияют не только привычки, но и стресс и геополитическое напряжение, которые могут ухудшать физическое состояние солдат.
Министр Владислав Косиняк-Камиш заверил, что Министерство обороны работает над программой физического усовершенствования военных, которая предусматривает новые стандарты тренировок, медицинскую поддержку и более строгие требования к командному составу.
По состоянию на 2025 год в польской армии служит более 215 тысяч человек, из них около 150 тысяч профессиональных военных.
