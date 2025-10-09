У Польщі готують план боротьби з ожирінням для військових

Рубрики
У Польщі готують комплексний план покращення фізичної форми військовослужбовців. Про це заявив віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи результати дослідження, які показали тривожний стан здоров’я частини польської армії.
Польські військові. Фото з відкритих джерел
За даними Військового медичного інституту, 58% польських солдатів віком понад 50 років мають надмірну вагу, а майже половина військовослужбовців курить сигарети — 46%. Як виявилося, це найвищий показник серед країн НАТО. Для порівняння, серед американських солдатів частка курців не перевищує 20%.
Голова Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич визнав, що проблема справді існує та заявив, що в польській армії є "генерали з животами". Він закликав польських військових орієнтуватися на стандарти армії США. Інструктор з виживання Павло Шлендак пояснив, що погана фізична форма військових стала наслідком сучасного способу життя.
Водночас полковник та професор Павло Кшесинський із Військового медичного інституту вважає, що на здоров’я військових впливають не лише звички, а й стрес і геополітична напруга, які можуть погіршувати фізичний стан солдатів.
Міністр Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що Міністерство оборони працює над програмою фізичного вдосконалення військових, яка передбачає нові стандарти тренувань, медичну підтримку та суворіші вимоги до командного складу.
Станом на 2025 рік, у польській армії служить понад 215 тисяч осіб, з них близько 150 тисяч професійних військових.
