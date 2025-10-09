logo_ukra

BTC/USD

122800

ETH/USD

4376.62

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща У Польщі готують план боротьби з ожирінням для військових
commentss НОВИНИ Всі новини

У Польщі готують план боротьби з ожирінням для військових

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш анонсував програму покращення фізичної форми військових. 58% солдатів старше 50 років мають зайву вагу.

9 жовтня 2025, 14:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Польщі готують комплексний план покращення фізичної форми військовослужбовців. Про це заявив віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи результати дослідження, які показали тривожний стан здоров’я частини польської армії.

У Польщі готують план боротьби з ожирінням для військових

Польські військові. Фото з відкритих джерел

За даними Військового медичного інституту, 58% польських солдатів віком понад 50 років мають надмірну вагу, а майже половина військовослужбовців курить сигарети — 46%. Як виявилося, це найвищий показник серед країн НАТО. Для порівняння, серед американських солдатів частка курців не перевищує 20%.

Голова Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич визнав, що проблема справді існує  та заявив, що в польській армії є "генерали з животами". Він закликав польських військових орієнтуватися на стандарти армії США. Інструктор з виживання Павло Шлендак пояснив, що погана фізична форма військових стала наслідком сучасного способу життя.

"Це вже покоління, яке сидить за телефонами, комп'ютерами і має проблеми з фізичною формою. Хлопці не дуже сильні", – сказав Шлендак.

Водночас полковник та професор Павло Кшесинський із Військового медичного інституту вважає, що на здоров’я військових впливають не лише звички, а й стрес і геополітична напруга, які можуть погіршувати фізичний стан солдатів.

Міністр Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що Міністерство оборони працює над програмою фізичного вдосконалення військових, яка передбачає нові стандарти тренувань, медичну підтримку та суворіші вимоги до командного складу.

"У нас є іспити з фізкультури для всіх, у тому числі для найважливіших командирів і генералів. Під час мого перебування на посаді ми розпочали створення медичних підрозділів", — сказав польський міністр оборони.

Станом на 2025 рік, у польській армії служить понад 215 тисяч осіб, з них близько 150 тисяч професійних військових. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що чоловік знайшов унікальний спосіб, як уникнути служби в армії — він набрав зайву вагу.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі зросла підтримка введення своїх військ в Україну.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-generalowie-z-brzuchami-kosiniak-kamysz-bedzie-odchudzal-pol,nId,8029546
Теги:

Новини

Всі новини