У Польщі готують план боротьби з ожирінням для військових

У Польщі готують комплексний план покращення фізичної форми військовослужбовців. Про це заявив віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи результати дослідження, які показали тривожний стан здоров’я частини польської армії.

Польські військові. Фото з відкритих джерел

За даними Військового медичного інституту, 58% польських солдатів віком понад 50 років мають надмірну вагу, а майже половина військовослужбовців курить сигарети — 46%. Як виявилося, це найвищий показник серед країн НАТО. Для порівняння, серед американських солдатів частка курців не перевищує 20%.

Голова Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич визнав, що проблема справді існує та заявив, що в польській армії є "генерали з животами". Він закликав польських військових орієнтуватися на стандарти армії США. Інструктор з виживання Павло Шлендак пояснив, що погана фізична форма військових стала наслідком сучасного способу життя.

"Це вже покоління, яке сидить за телефонами, комп'ютерами і має проблеми з фізичною формою. Хлопці не дуже сильні", – сказав Шлендак.

Водночас полковник та професор Павло Кшесинський із Військового медичного інституту вважає, що на здоров’я військових впливають не лише звички, а й стрес і геополітична напруга, які можуть погіршувати фізичний стан солдатів.

Міністр Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що Міністерство оборони працює над програмою фізичного вдосконалення військових, яка передбачає нові стандарти тренувань, медичну підтримку та суворіші вимоги до командного складу.

"У нас є іспити з фізкультури для всіх, у тому числі для найважливіших командирів і генералів. Під час мого перебування на посаді ми розпочали створення медичних підрозділів", — сказав польський міністр оборони.

Станом на 2025 рік, у польській армії служить понад 215 тисяч осіб, з них близько 150 тисяч професійних військових.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що чоловік знайшов унікальний спосіб, як уникнути служби в армії — він набрав зайву вагу.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі зросла підтримка введення своїх військ в Україну.