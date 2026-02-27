logo

Польша В Польше готовятся ввести жесткий запрет: кого он коснется
НОВОСТИ

В Польше готовятся ввести жесткий запрет: кого он коснется

Польша, как и ряд стран, тоже хочет запретить социальные сети для детей

27 февраля 2026, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Польша стала еще одной страной, которая в шаге от того, чтобы запретить социальные сети для детей в возрасте до 15 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно из интервью министра образования Польши Барбары Новацкой.

В Польше готовятся ввести жесткий запрет: кого он коснется

Флаг Польши. Фото: из открытых источников

"Мы видим, что психическое здоровье детей и молодежи ухудшается, мы видим снижение их интеллектуальных способностей", – говорится в сообщении.

Поэтому, как уточнила Новацкая, 27 февраля в Польше представят законопроект, который будет предусматривать штрафы для социальных сетей, если их услуги останутся доступными для детей, и возложит на них ответственность за проверку возраста своих пользователей. Размер штрафов еще обсуждается.

Новацкая заявила, что не рассматривает этот законопроект с геополитической точки зрения.

"Честно говоря, кто является владельцем той или иной платформы, имеет абсолютно второстепенное значение", – отметила она.

Намерение запретить соцсети для детей на законодательном уровне министр объяснила тем, что платформы "не соблюдают собственные правила" и не проверяют возраст пользователей.

"Мы должны принимать превентивные меры... Я думаю, что защита своих детей в интересах каждой страны", – подытожила Новацкая.

Читайте также на портале "Комментарии" — Австралия приняла одно из самых радикальных цифровых решений десятилетия, установив жесткие возрастные ограничения на использование социальных сетей. С 10 декабря 2025 года все большие платформы – Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, X и другие – будут обязаны блокировать регистрацию и доступ пользователям до 16 лет.

Также издание "Комментарии" сообщало – цифровое пространство 2025 года живет по правилам глобальных соцсетей, которые превратились в полноценные экосистемы и давно перестали быть просто площадками для общения. Они задают тон информационной повестке дня, влияют на культуру, бизнес и политику.




Источник: https://www.bloomberg.com/
