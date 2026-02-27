У Польщі готуються запровадити жорстку заборону: кого вона торкнеться

Польща стала ще однією країною, яка за крок від того, щоб заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років. Як повідомляє портал "Коментарі", про це стало відомо з інтерв'ю міністра освіти Польщі Барбари Новацької.

Прапор Польщі. Фото: з відкритих джерел

"Ми бачимо, що психічне здоров'я дітей та молоді погіршується, ми бачимо зниження їхніх інтелектуальних здібностей", – йдеться у повідомленні.

Тому, як уточнила Новацька, 27 лютого у Польщі представлять законопроект, який передбачатиме штрафи для соціальних мереж, якщо їхні послуги залишаться доступними для дітей та покладе на них відповідальність за перевірку віку своїх користувачів. Розмір штрафів ще обговорюється.

Новацька заявила, що не розглядає цей законопроект із геополітичної точки зору.

"Чесно кажучи, хто є власником тієї чи іншої платформи має абсолютно другорядне значення", — зазначила вона.

Намір заборонити соцмережі для дітей на законодавчому рівні міністр пояснила тим, що платформи "не дотримуються власних правил" і не перевіряють вік користувачів.

"Ми повинні вживати превентивних заходів... Я думаю, що захист своїх дітей на користь кожної країни", — підсумувала Новацька.

