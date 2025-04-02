В Польше испугались российских пропагандистов: что говорят об отправке войск в Украину

Польша могла бы рассмотреть вопрос об отправке своих войск в Украину, но не будет этого делать по ряду причин. Одной из них есть то, что российская пропаганда могла бы подхватить тему с отправкой войск Польши для мобилизации российского общества. В итоге война разгорелась бы еще больше. Польское правительство не хочет давать россиянам лишний повод для успеха. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат высказал мнение, что даже после президентских выборов Варшава вряд ли пересмотрит свое решение.

"Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними поделить (украинские территории – ред.)... Это будет элементом мобилизации общества в самой России, и мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента", — пояснил Сикорский.

У него также спросили, повлияет ли отсутствие польских военных в Украине на польских предпринимателей в процессе восстановления Украины.

"Польша будет крупнейшим бенефициаром реконструкции Украины, из-за языковой близости и самой логистики мы будем логистическим центром этой реконструкции", — ответил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". Одна из ключевых тем – возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня. Также говорили о необходимости усиления санкций против России и перевооружении Европы. Издание "Комментарии" подвело итоги саммита, проанализировав мнения экспертов.



