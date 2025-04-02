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В Польше испугались российских пропагандистов: что говорят об отправке войск в Украину

В Польше нашли еще одну причину, почему не отправят войска в Украину

сегодня, 15:25
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Кравцев Сергей

Польша могла бы рассмотреть вопрос об отправке своих войск в Украину, но не будет этого делать по ряду причин. Одной из них есть то, что российская пропаганда могла бы подхватить тему с отправкой войск Польши для мобилизации российского общества. В итоге война разгорелась бы еще больше. Польское правительство не хочет давать россиянам лишний повод для успеха. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В Польше испугались российских пропагандистов: что говорят об отправке войск в Украину

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат высказал мнение, что даже после президентских выборов Варшава вряд ли пересмотрит свое решение.

"Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними поделить (украинские территории – ред.)... Это будет элементом мобилизации общества в самой России, и мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента", — пояснил Сикорский.

У него также спросили, повлияет ли отсутствие польских военных в Украине на польских предпринимателей в процессе восстановления Украины.

"Польша будет крупнейшим бенефициаром реконструкции Украины, из-за языковой близости и самой логистики мы будем логистическим центром этой реконструкции", — ответил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Румыния продолжит оказывать поддержку Украине, которая подверглась агрессии со стороны России. Страна может стать хабом для отправки войск стран Запада в Украину. Об этом заявил и.о. президента Румынии Илие Болоян, сообщает Defense Romania.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Париже состоялся саммит "коалиции желающих". Одна из ключевых тем – возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня. Также говорили о необходимости усиления санкций против России и перевооружении Европы. Издание "Комментарии" подвело итоги саммита, проанализировав мнения экспертов.




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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/moskwa-atakuje-panstwa-slabsze-sikorski-o-zagrozeniu-ze-strony-rosji/53xsgxz
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