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В Польше истерия из-за российской ракеты: кого обвиняют

Польское издание привело четыре неопровержимых аргумента, почему Киев физически не мог запустить российскую крылатую ракету

1 августа 2026, 20:14
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Кравцев Сергей

После падения российской крылатой ракеты Х-101 на территории Польши в социальных сетях начала активно распространяться конспирологическая версия о якобы "украинской провокации". Однако польское издание Rzeczpospolita заявило, что эта теория не имеет никакой фактической или технической основы.

В Польше истерия из-за российской ракеты: кого обвиняют

Польша. Фото: из открытых источников

Журналисты напоминают, что прокуратура Люблина рассматривает как основную версию именно падение российской ракеты Х-101. Если это заключение подтвердят эксперты, любые предположения о причастности Украины автоматически потеряют смысл, ведь у ВСУ нет возможности использовать такое вооружение.

Издание приводит четыре ключевых аргумента. Во-первых, после перехвата ракеты Х-101 от нее остаются лишь обломки, поэтому восстановить ее для повторного запуска практически невозможно.

Во-вторых, у Украины нет самолетов-носителей, способных применять Х-101. После распада СССР стратегические бомбардировщики были утилизированы или переданы России, а современные самолеты воздушных сил Украины конструктивно не совместимы с такими ракетами.

Третьим доказательством названа техническая невозможность интегрировать российскую крылатую ракету в украинские авиационные системы без доступа к секретным российским технологиям, программному обеспечению и специальному оборудованию.

И наконец, авторы подчеркивают политическую нелогичность подобной провокации. Польша остается одним из главных логистических центров снабжения западной военной помощи Украине. Любые умышленные действия против Варшавы поставили бы под угрозу стратегическое партнерство Киева с союзниками и нанесли бы серьезный удар по международной поддержке Украины.

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Источник: https://radar.rp.pl/przemysl-zbrojeniowy/art44924631-ukraina-nie-mogla-wystrzelic-rakiety-ch-101-w-kierunku-polski-cztery-powody
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