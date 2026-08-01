У Польщі істерія через російську ракету: кого звинувачують

Після падіння російської крилатої ракети Х-101 на території Польщі в соціальних мережах почала активно поширюватися конспірологічна версія про нібито "українську провокацію". Однак польське видання Rzeczpospolita заявило, що ця теорія не має жодного фактичного чи технічного підґрунтя.

Польща. Фото: з відкритих джерел

Журналісти нагадують, що прокуратура Любліна розглядає як основну версію саме падіння російської ракети Х-101. Якщо цей висновок підтвердять експерти, будь-які припущення про причетність України автоматично втратять сенс, адже ЗСУ не мають можливості використовувати таке озброєння.

Видання наводить чотири ключові аргументи. По-перше, після перехоплення ракети Х-101 від неї залишаються лише уламки, тому відновити її для повторного запуску практично неможливо.

По-друге, Україна не має літаків-носіїв, здатних застосовувати Х-101. Після розпаду СРСР стратегічні бомбардувальники були утилізовані або передані Росії, а сучасні літаки Повітряних сил України конструктивно не сумісні з такими ракетами.

Третім доказом названо технічну неможливість інтегрувати російську крилату ракету до українських авіаційних систем без доступу до секретних російських технологій, програмного забезпечення та спеціального обладнання.

І нарешті, автори наголошують на політичній нелогічності подібної провокації. Польща залишається одним із головних логістичних центрів постачання західної військової допомоги Україні. Будь-які навмисні дії проти Варшави поставили б під загрозу стратегічне партнерство Києва із союзниками та завдали б серйозного удару по міжнародній підтримці України.

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