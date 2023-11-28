logo

BTC/USD

37044.58

ETH/USD

2015.00

LTC/USD

68.87

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Польше изменилось отношение к украинцам: результаты опроса
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше изменилось отношение к украинцам: результаты опроса

Поляки изменили свое отношение к украинцам. Граждане Польши имеют больше симпатий к украинцам, чем до начала вторжения России, однако меньше, чем в первые месяцы полномасштабной войны в Украине.

сегодня, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Польше провели опрос по отношению поляков к другим народам. Оказалось, что у поляков самые большие симпатии к американцам. Несмотря на большое чувство солидарности из-за войны в Украине, поляки уменьшили свою приязнь к украинцам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты опроса IBRiS для Onet.

В Польше изменилось отношение к украинцам: результаты опроса

Поляки изменили свое отношение к украинцам. Фото из открытых источников

На первом месте среди всех наций, оказалось, что поляки больше всего любят американцев – 72% выразили свое положительное отношение к ним. Лишь 2% опрошенных относятся к гражданам США отрицательно. Также высокие симпатии у поляков к чехам – 63%, словакам – 62%, шведам – 60%.


Среди опрошенных наций украинцы оказались на 9-м месте. Позитивно к украинцам в Польше относиться 53% населения, тогда как негативно – 20%. Таким образом, граждане Польши имеют больше симпатии к украинцам, чем перед началом полномасштабного вторжения России, тогда 48% поляков заявляли о симпатиях к украинцам. Однако если сравнивать с результатами сразу после вторжения – 64%, то произошло значительное падение дружелюбия к украинцам.

Посмотреть результаты опроса по отношению поляков к другим народам можно ниже:

В Польше изменилось отношение к украинцам: результаты опроса - фото 2

Вместе с тем поляки больше всего не любят россиян, которые оказались в конце рейтинга. Положительно к россиянам относится около 13%, в то время как отрицательно – 55% поляков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дети-беженцы из Украины рассказали о жизни в Польше и назвали три основных проблемы, с которыми столкнулись.

Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы массово покидают Польшу. Названы две главные причины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ulubione-narody-polakow-oto-co-myslimy-o-innych-sondaz/rseq51v
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!