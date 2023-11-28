В Польше изменилось отношение к украинцам: результаты опроса

В Польше провели опрос по отношению поляков к другим народам. Оказалось, что у поляков самые большие симпатии к американцам. Несмотря на большое чувство солидарности из-за войны в Украине, поляки уменьшили свою приязнь к украинцам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты опроса IBRiS для Onet.



Поляки изменили свое отношение к украинцам. Фото из открытых источников

На первом месте среди всех наций, оказалось, что поляки больше всего любят американцев – 72% выразили свое положительное отношение к ним. Лишь 2% опрошенных относятся к гражданам США отрицательно. Также высокие симпатии у поляков к чехам – 63%, словакам – 62%, шведам – 60%.

Среди опрошенных наций украинцы оказались на 9-м месте. Позитивно к украинцам в Польше относиться 53% населения, тогда как негативно – 20%. Таким образом, граждане Польши имеют больше симпатии к украинцам, чем перед началом полномасштабного вторжения России, тогда 48% поляков заявляли о симпатиях к украинцам. Однако если сравнивать с результатами сразу после вторжения – 64%, то произошло значительное падение дружелюбия к украинцам.

Посмотреть результаты опроса по отношению поляков к другим народам можно ниже:





Вместе с тем поляки больше всего не любят россиян, которые оказались в конце рейтинга. Положительно к россиянам относится около 13%, в то время как отрицательно – 55% поляков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дети-беженцы из Украины рассказали о жизни в Польше и назвали три основных проблемы, с которыми столкнулись.

Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы массово покидают Польшу. Названы две главные причины.